Topsport en corona: Alfred Schreuder levert salaris in bij Hoffenheim

In onze serie over topsporters in coronatijd (aflevering 18) komt Alfred Schreuder aan het woord. De trainer van Hoffenheim praat openhartig over Duitse druk, Nederlandse beloftes en salaris inleveren.

Soms is Schreuder toch nog even in Duitsland, maar ook de voormalig assistent-trainer van Vitesse en Ajax en ex-hoofdtrainer van FC Twente zit momenteel heel veel thuis. Zijn huis staat al jaren in Barneveld. Op het Gelderse platteland heeft het uithangbord van TSG 1899 Hoffenheim nu even de tijd om bij te tanken van hectische maanden in de populaire, maar altijd loodzware Bundesliga.

Alfred Schreuder met zijn hond in Barneveld (Foto: privécollectie)

Ouders op afstand

'Ik zit veel op de racefiets, dat vind ik leuk. Net als wandelen met de hond en hardlopen. Nee, van werken in de tuin ben ik niet', lacht Schreuder. 'Je merkt hier dat iedereen echt afstand van elkaar houdt en voorzichtig doet. Ja, mijn ouders zie ik wel, maar dichtbij kom ik niet. Dan praten we even wat op afstand.'

Uit de oude doos: Alfred Schreuder bij Feyenoord met Dirk Kuyt in 2003 (Foto: ANP)

Ook het voetbal laat Schreuder, die onder meer uitkwam voor Vitesse, RKC Waalwijk, NAC Breda en Feyenoord, niet los. Hoofdtrainer zijn in de Bundesliga laat stilzitten simpelweg niet toe. 'Ik zit veel op de laptop en vorige week was ik nog een paar dagen bij de club, met wat videoanalisten. Alleen de directeur en een paar medewerkers zijn dan op het stadion. Verder werkt niemand.'

Peter Bosz

Volksclub Hoffenheim staat op driekwart van het seizoen keurig negende en wisselt ijzersterke fases af met mindere periodes, zoals in februari gebeurde. Uitschieters waren zeges op Bayern München (uit) en Borussia Dortmund (thuis). Ook het Bayer Leverkusen van landgenoot Peter Bosz werd in de Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim verslagen door de ploeg van Alfred Schreuder en diens broer Dick.

SC Heerenveen van Bundesliga

'Het verschil met de nummer zes Schalke is slechts twee punten', weet de 47-jarige voormalig middenvelder. 'Vorig seizoen vertrokken zeven spelers voor een recordbedrag van 130 miljoen euro. Hoffenheim is een beetje het Heerenveen van de Bundesliga. De beste spelers zijn niet te houden en kunnen elders veel meer verdienen. Ik krijg nu de tijd om aan een nieuw team te bouwen. Voor de winterstop stonden we bij de eerste zes. Vanaf oktober wonnen we zes keer op rij.'

Sensationeel Ajax

Schreuder geniet van het werken in een topcompetitie. Hij werkte eerder bij Hoffenheim als assistent-trainer, waarna Ajax zich meldde en een uiterst succesvol duo ontstond met Erik ten Hag. 'Ajax was natuurlijk sensationeel. Iedereen was zo gedreven en wilde succesvol zijn. De Champions League was extra en we misten de finale op een minuut na', mijmert Schreuder over een weergaloos seizoen in Amsterdam.

Alfred Schreuder bij Ajax met Erik ten Hag (Foto: ANP)

Risico's nemen

'Wat ik van Ajax heb meegenomen toen ik hier hoofdtrainer werd? Ik denk dat je altijd moedig moet zijn. Dat je soms risicovolle beslissingen moet nemen. In de laatste twintig minuten zijn de ruimtes op het veld vaak groot in de Bundesliga. Daar kun je van profiteren als je aanvallend durft te wisselen.'

Foto: ANP

Uit statistieken blijkt dat Hoffenheim het succesvolst is bij wissels die zorgen voor een assist of een goal. 'Ik wissel dan wel eens vroeg, ook al is het een risico.' Schreuder geeft een voorbeeld: 'Sargis Adamyan is zo'n speler die bij ons altijd wat extra energie brengt. Dan gebeurt er iets. Hij scoorde tegen Bayern twee keer toen de ruimtes ook groot waren.'

Voetbal zonder publiek

Terug naar het nu en de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal. De gerenommeerde Bundesliga, waar de stadions uitpuilen en de druk er iedere week vol op staat, lijkt uitgespeeld te moeten worden. Tenminste, als de gezondheid het toelaat. Doel is om de competitie zonder publiek medio mei alsnog te hervatten.

Tv-gelden

'Weet je', zegt Schreuder. 'Bij clubs in Duitsland is veel begroot op de televisiegelden. De belangen en de druk om weer te spelen zijn enorm. Als het seizoen niet wordt afgemaakt, is er volgend seizoen geen eerste Bundesliga meer en zijn er misschien nog acht clubs over die gezond zijn. Daar hoort Hoffenheim overigens ook bij, maar SC Freiburg en FSV Mainz bijvoorbeeld komen waarschijnlijk in grote problemen.'

Unaniem

'Een groot deel van de bevolking wil ook weer voetbal op tv zien', geeft Schreuder aan. 'Dat het zonder publiek moet is wel een hard gelag. Het hoort niet. Maar iedereen staat er unaniem achter. Politiek, clubs en bond hebben voortdurend contact en zijn goed op elkaar afgestemd. De clubs met de spelersraden staan er ook achter. Ja, ik ook.'

'Het thema nu is om dit op een veilige manier te doen, want ook in Duitsland staat de gezondheid echt voorop. Het mag niet ten koste gaan van. De adviezen van het Duitse RIVM worden dan ook nadrukkelijk opgevolgd.'

Kleine groepjes

Schreuder legt uit wat de bedoelingen zijn als de seinen op groen gaan. 'Om de drie dagen zullen we dan gaan spelen. Iedereen wordt steeds getest. Nee, in isolatie gaan we niet. Volgende week gaan we trainen met maximaal vier personen en wij als trainers op afstand. Clubs als Leverkusen zijn daar al mee bezig en dat gaat goed. Iedereen heeft uiteraard programma's waar de spelers zich keurig aan houden. We kunnen met hartslagmeters alles meten.'

Voorwaarde is wel dat het nieuwe seizoen niet in de knel komt. Schreuder: 'Vóór 1 juli moet je dus klaar zijn, anders schuif je het probleem weer op naar volgend seizoen. Clubs die Europees spelen krijgen dan direct te maken met dubbele programma's en je zal toch ook naar de arbeid-rustverhouding moeten kijken. Anders krijg je die rekening later echt gepresenteerd.'

Tien procent salaris

Een aantal Duitse clubs, waaronder Hoffenheim, heeft inmiddels ook een genereus gebaar gemaakt naar de achterban. Tien procent van het salaris wordt de komende drie maanden sowieso ingeleverd. 'Iedereen doet mee', weet Schreuder. 'Van directeuren tot de selecties en trainers. Daar is nu al een enorm bedrag uitgekomen dat terechtkomt in een fonds.'

Het is bedoeld voor zelfstandige ondernemers in de omgeving: bakkerijen, slagers en andere kleine winkeliers en bedrijven. 'Iedereen zei direct dit doen we, om de gemeenschap in de regio overeind te houden. We hebben elkaar tenslotte hard nodig. Ik vind het een prachtig initiatief. We leveren allemaal 10 procent in en kijken na de competitie of we nog langer doorgaan', vertelt Schreuder.

Ongeloofwaardig

Uiteraard volgt de voormalig Vitessenaar vanuit Barneveld ook de Nederlandse aanpak tegen het virus op de voet. Er valt Schreuder wel iets op. 'Ik maak me wel zorgen of het kabinet beloftes nakomt. Daar lijkt het nu niet op. Drie weken geleden zei de premier dat iedereen die in de problemen zou komen, geholpen zou worden. In de praktijk gebeurt dat nu niet en zegt de minister ineens dat toch niet iedereen geholpen kan worden. Ik vind dat niet geloofwaardig.'

Schreuder werkte ook bij FC Twente, overleg met stagiair Edgar Davids (Foto: ANP)

Marc Overmars

Ondertussen bereidt Schreuder zich op Gelderse grond voor op een terugkeer op de velden met zijn selectie. Een hervatting van de Bundesliga lonkt, meer dan de competities in Nederland. De druk is kleiner in Nederland, zegt hij. 'Er gaat minder geld in om. In Duitsland hangt er toch meer vanaf. Tot 1 juni blijft de sport in Nederland sowieso nog dicht. Dan heb je dus heel weinig tijd, met het oog op het nieuwe seizoen. Ik snap Marc Overmars (technisch directeur Ajax, RvdM) daarom heel goed dat hij wil stoppen. '

Vrijheid

In Duitsland zou het dus anders kunnen gaan. Hoffenheim heeft zijn buitenlandse spelers direct na de uitbraak naar huis gestuurd. Een bewuste keuze, zegt Schreuder. Ook al kleven er risico's aan hun terugkeer. 'Voetbal is maar relatief. We hebben een paar jonge Denen, een Noor die met zijn vrouw een kind heeft. Een jongen uit Brazilië. Die willen nu bij hun geliefden en familie zijn. Ik vind dat hartstikke logisch.'