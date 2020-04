Noëlle (19) is te jong voor inkomensondersteuning en valt overal buiten

Een kleine 300 euro per maand. Dat is waar Noëlle Arentsen (19) het in de coronacrisis mee moet doen als financiële steun voor haar bedrijf. Haar leeftijd en haar relatief lage vaste lasten maken dat ze niet in aanmerking komt voor andere regelingen.

De deuren van haar beautysalon in Zutphen zijn nog maar net geopend. Het is een droom die is uitgekomen voor Noëlle. De afgelopen maanden ontvangt de 19-jarige veel klanten in haar salon, maar dan komt het coronavirus om de hoek kijken. Ze sluit de deuren en sindsdien zit de tiener in grote onzekerheid. Haar vaste lasten gaan door, maar voorlopig komt er geen euro binnen.

Leeftijd

Het kabinet heeft diverse regelingen getroffen om ondernemers in deze moeilijke tijd financieel te steunen. Zo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen, die bedoeld is als inkomensondersteuning. Een alleenstaande zelfstandige zoals Noëlle heeft volgens deze regeling recht op 1.052,32 euro per maand. Maar er is één probleem: je moet wel 21 jaar of ouder zijn.

Vanwege haar leeftijd krijgt Noëlle maar 259 euro per maand. Dit komt omdat de Tozo gekoppeld is aan de bijstandsnorm en die ligt voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar een stuk lager.

'Best wel onrechtvaardig', vindt ze. De Zutphense betaalt rond de duizend euro aan huur en dat loopt gewoon door. 'Mijn huurbaas moet zelf ook allerlei kosten doorbetalen, dus hij kan de huur niet stopzetten.'

Noëlle legde haar verhaal voor aan de gemeente Zutphen, die de regeling uitvoert. 'Ze vinden het vervelend, maar het is een beslissing van hogerhand. Ze kunnen ook niks voor mij betekenen.'

Eenmalige gift van 4.000 euro

Maar er zijn meer regelingen, dacht Noëlle. Een andere regeling helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Noëlles sector, schoonheidsverzorging, valt hieronder. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

Maar de Zutphense voldoet nét niet aan de voorwaarden, want om in aanmerking te komen moet ze in drie maanden tijd tenminste 4.000 euro aan vaste lasten verwachten. Samen met haar ouders heeft ze berekend dat ze daar waarschijnlijk nét niet aan komt en dus loopt ze de 4.000 euro mis. Moeder Daniëlle vindt het onbegrijpelijk. 'Ja, ze is pas 19, maar ze heeft de kosten van een volwassen onderneming'.

Ouders springen bij

'Ik snap de regeling van de regering niet. Misschien dat je als ouder verantwoordelijk bent voor je kinderen tot en met hun 21ste?', vraagt Daniëlle zich hardop af. 'Ze heeft een droom, daar heeft ze hard voor gewerkt en gespaard en nu komt dit. Dat is heel sneu.' Samen met haar man probeert ze haar dochter momenteel financieel bij te staan. 'Maar ze woont ook nog op zichzelf, wij kunnen niet alles betalen.'

Dat haar dochters leeftijd een rol speelt bij de financiële ondersteuning, vindt Daniëlle onrechtvaardig. 'Ze kiest er juist voor om op jonge leeftijd haar eigen geld te verdienen. Nu moet ze noodgedwongen stoppen en dan wordt ze niet opgevangen.' Een lening afsluiten kan wel, maar dat vinden Noëlle en haar ouders geen goed idee. 'Dan steek je jezelf nu al in de schulden, dat lijkt ons niet verstandig.'

'Kijk naar de kosten, niet naar leeftijd'

Daniëlle hoopt dat er alsnog steun komt voor het bedrijf van haar dochter. 'Wij als ouders hopen dat de regering de Tozo wil aanpassen, zodat alle jonge ondernemers met doorlopende kosten recht krijgen op een aanvulling tot bijstandsniveau. Dat er niet zozeer gekeken wordt naar de leeftijdsgrens, maar vooral naar de kosten die de ondernemer heeft, omdat deze niet verschilt van de 21+-ondernemers.'



Ben jij ook een jonge ondernemer en zit je in dezelfde situatie als Noëlle? Dan komen we graag met jou in contact! Mail ons via omroep@gld.nl of stuur ons een bericht via WhatsApp: 06 - 220 543 52.