Mensen in armoede helpen is de passie van Steven

Een oudere man schuifelt door de winkel in Ulft op zoek naar eten voor vanavond. De schappen van Mini Manna liggen nog goed vol. Steven kijkt tevreden toe. 'Armoede is pijnlijk om te zien', vindt hij. 'Dat heb ik waarschijnlijk meegekregen van mij grootouders. Die hadden het slecht in de jaren dertig. Ook mijn ouders hebben me opgevoed met het idee dat je anderen moet helpen.'

Goedkoop eten

De etenswaren in de winkel van Mini Manna zijn goedkoop. De inkomsten van de kringloopwinkel zorgen voor lagere prijzen.'Wat je in een normale supermarkt koopt voor 50 euro, koop je hier voor 20 euro. En dat is een wereld van verschil voor de allerarmsten in onze samenleving.'

'Meer mensen werkeloos'

Een kleine tweehonderd mensen met een inkomen onder bijstandsniveau halen hier hun eten. Dat worden er de laatste weken snel meer: 'Er raken nu al veel mensen werkeloos. Zzp'ers bijvoorbeeld die geen enkele buffer hebben. Echt: voor je het weet val je terug onder de armoedegrens.'

Door het coronavirus is er wel een probleem: 'Er komen steeds meer mensen eten halen, maar de inkomsten van de kringloopwinkel lopen terug. Daarom zijn we op Facebook een crowdfunding gestart voor de winkels in Ulft en Doetinchem. Daar kan iedereen een bijdrage aan geven. Ieder beetje is welkom', vindt Steven. 'Het gaat hier tenslotte om de aller armsten.'