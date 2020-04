Er komt een noodfonds van 300.000 euro voor Arnhemse ondernemers. Het geld is bestemd voor projecten en initiatieven die de economische schade van het coronavirus beperken, aldus Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA). 'Maar de creatieve ideeën laten we graag aan de ondernemers zelf', vertelt voorzitter Ben Geerdink.

SOFA is een fonds van en voor ondernemers, legt Geerdink uit. 'De inkomsten komen uit de belastingen op bedrijfspanden. Daar worden verschillende projecten, maar ook Platform Binnenstad Arnhem en Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen uit gefinancierd.'

Spaarpot voor crisistijd

De laatste jaren hield de stichting steeds wat geld over. 'Daardoor hebben we een spaarpot, die we nu in crisistijd kunnen aanbreken', vervolgt Geerdink.

Het noodfonds is niet bedoeld om weggevallen omzet te compenseren en ook niet voor een individuele ondernemer. Het bedrijfsleven moet er collectief profijt van hebben. 'Stel dat wij een koeriersdienst op kunnen zetten om spullen te leveren die normaal worden opgehaald, dan brengt dat verschillende ondernemingen weer op gang', geeft Geerdink als voorbeeld.

De maximale subsidie is in principe 30.000 euro per aanvraag. Bij de beoordeling zal er onder meer op worden gelet of er ook een eigen bijdrage wordt geleverd.