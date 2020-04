Oude IJsselstreek sluit drie drukke gebieden

'Ik zie dat veel inwoners, bedrijven en winkels de maatregelen goed naleven. Daar ben ik heel blij mee. Helaas houdt niet iedereen zich eraan', stelt burgemeester Otwin van Dijk. 'Daarom is besloten drie gebieden in onze gemeente te sluiten.' Het betreft de parkeerplaats bij de Paasberg in Terborg, de parkeerplaats ter hoogte van de Munsterstraat 6 in Silvolde en de skatebaan op het DRU Industriepark in Ulft. Het sluiten van de plekken is mogelijk binnen de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) van 26 maart.



Het zijn niet de enige plekken binnen de gemeente waar een gebiedsverbod geldt. Op de parkeerplaats van restaurant Engbergen was dat na openingstijden van het restaurant al aan de orde. De gemeente en de politie zullen op de gesloten plekken handhavend optreden. Ook zullen er borden worden geplaatst. 'Het is van belang dat we ons allemaal houden aan de maatregelen', aldus de burgemeester. 'We zien ook dat het werkt. Dus blijf zoveel mogelijk thuis.'