4×4 challenge: met z'n allen individueel sporten voor vier goede doelen

Door het coronavirus kan er niet in groepen gesport worden. Veel wedstrijden, toernooien en sportevenementen zijn daarom afgelast of uitgesteld. Om toch te kunnen sporten en daar meteen geld voor goede doelen mee binnen te halen, is Sportunity gestart met het initiatief 4×4 challenge.

De deelnemers sporten allemaal apart, maar delen hun ervaringen via de 4×4 challenge-app. Via die app kan ook 4 euro of meer gedoneerd worden voor de goede doelen. Het is de bedoeling dat op zaterdag 4 april - de vierde dag van de vierde maand - zoveel mogelijk sporters individueel kiezen uit één van de sporten die op de app vermeld zijn, zoals hardlopen, fietsen en zwemmen. Dat doen ze dan 4 kilometer of vier minuten.

Loet Baard uit Borculo is één van die deelnemers. Hij gaat 4 kilometer lang een tennisbal laten stuiteren op z'n racket. Loet brengt in het dagelijks leven de jeugd in aanraking met de tennissport via zijn Tennis Academy Effort. Maar ook de ouderen wil hij, samen met de ANBO, interesseren in de tennissport met de ANBO Old Stars. In beide gevallen is het tennissen met aangepaste regels.

Nederland in beweging brengen

Organisator Sportunity heeft de 4×4 Challenge bedacht om daarmee Nederland in beweging te brengen en daaraan 4 goede doelen te verbinden. Dat zijn het Rode Kruis, Het Nationaal Ouderenfonds, de Voedselbank en Stichting Leergeld. Zij hebben aangegeven de hulp enorm te kunnen gebruiken.

De organisatie wil benadrukken dat de regels van het RIVM worden gevolgd. De deelnemers dienen individueel mee te doen en minimaal anderhalve meter uit elkaar te sporten.