Mode-atelier naait geen jurkjes maar mondkapjes

Normaal gesproken zouden ze hard aan het werk zijn voor de nieuwe zomercollectie. Maar nu worden er in het atelier van ‘Mooimode voor Vrouwen’ in Harderwijk geen jurken of topjes genaaid, maar mondkapjes.

Het is een bedrijvigheid van belang in het atelier van Charla Dekens. Aan de lopende band worden er mondkapjes geproduceerd. ‘Wij maken normaal de productie van volledige kleding, eigen lijn’, vertelt eigenaresse Charla Dekens. Maar daar hebben we nu niets meer te doen, dus toen hebben we bedacht wat we wel kunnen doen. Samen met de stagiaire heb ik lopen sparren en toen bedachten we dat we wel mondkapjes konden maken. Zo is het idee ontstaan.’

Kleding loopt op dit moment toch minder goed. In de winkel zelf is het rustig. Gelukkig voor Charla is de huurbaas begripvol: ’De huurbaas zei dat ik me over de huur geen zorgen hoef te maken, dat komt goed. In deze tijd moeten we er voor elkaar zijn.’

Goede Doel

En dus gaat Charla nu voor het goede doel aan de slag. ‘Ik hoorde van heel veel mensen dat er zoveel vraag naar mondkapjes was in de zorg. Niet dat deze mondkapjes je beschermen tegen corona, absoluut niet. Maar ze zorgen er wel voor dat je minder aan je gezicht zit, minder aan je mond zit. Dus het is misschien een schijnveiligheid, maar het is toch een voorzorgsmaatregel om er voor te zorgen dat als je het karretje van de supermarkt vastpakt, dat je niet even aan je neus zit. Je hebt dan een kapje voor.’

Kostprijs

Charla biedt de kapjes aan onder de kostprijs, voor een euro per stuk. Zo hoopt ze haar steentje te kunnen bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. ‘Nou we kunnen er ongeveer zo’n 500 in de week maken. We zitten bijna op 1000 stuks die we hebben uitgeleverd. We hopen gewoon dat we heel veel zorginstellingen kunnen helpen.’