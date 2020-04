Theo Janssen mist voetbal ieder moment van de dag

In de 20e en laatste aflevering van topsport en corona staat Theo Janssen centraal. Zijn seizoen is ten einde, maar hij betreurt de onduidelijkheid voor het gehele voetbal.

Het leven van Arnhemmer Theo Janssen bestaat grotendeels uit voetbal. Het is even wennen voor de trainer van Vitesse onder 19 dat het allemaal is weggevallen. 'Je staat op, maar iedere dag lijkt op een zaterdag. Normaal ben ik iedere dag op de club om training te geven en ook bezig met mijn televisiewerk. Nu verveelt alles snel zonder voetbal. Want voor ons is het duidelijk, het seizoen is voorbij. Ik baal er verschrikkelijk van, maar het is wel duidelijk.'

'We kunnen al wel vooruit werken naar komend seizoen, want dan wordt alles wat anders ingedeeld en word ik trainer van onder 18. Ik weet al ongeveer welke spelers ik dan krijg. Maar het liefst ben ik dagelijks met die gasten aan de slag. Misschien mogen we na 28 april wel weer trainen. Dan zouden we nog twee volle maanden bezig kunnen zijn. Dat zou supermooi zijn, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het verlengd wordt.'

Foto: Omroep Gelderland

'Het belangrijkste is nu gezondheid. Ik zit vooral thuis met mijn vriendin en nu ook met mijn dochter. Verder zie ik eigenlijk niemand. En dat is niks voor mij. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn en onder mensen. Zoals bij Vitesse, lekker ouwehoeren met Wim Janssen en Toontje Hartemink. Een beetje koffie drinken en praten over wat er allemaal gebeurt in de club. Al die contacten eromheen, dat vind ik net zo leuk als trainen. Het valt nu allemaal weg en dat mis ik echt.'

Geen terrasje

Ook de levensgenieter in de ex-voetballer heeft het lastig. 'Lekker op een terrasje zitten, er is toch niks leukers dan dat? Buiten zijn en een beetje mensen kijken. Ik ga wel naar buiten, maar dan om te wandelen. De Posbank, Sonsbeek Park of langs de Rijn. Toch een beetje een ritme zoeken.'

'Wat Netflix kijken, sporten voor mezelf en ik heb de sauna weer aangezet. De tuin is ook klaar voor de zomer. Dan maar een beetje chillen en een kleurtje pakken. Want van de hele dag op de bank zitten, wordt iedereen diep ongelukkig, denk ik. Oude wedstrijden terugkijken doe ik niet, ik vind er niks aan als ik de uitslag al weet.'

Ouwehoeren over voetbal

Theo Janssen schuift normaal aan bij Studio Voetbal en analyseert Europese wedstrijd voor RTL. 'Dat mis ik zeker. Lekker ouwehoeren over voetbal met interessante gasten. Ik hoor daar ook veel leuke dingen. Ik vind het heerlijk om over voetbal te lullen. Wel knap dat ze bij Veronica Inside nu gewoon doorgaan. Het gaat over niet heel veel, maar toch vullen ze zo een uur of anderhalf uur.'

'Het is heel lastig, omdat niemand weet wat er gaat gebeuren. Het schuift iedere keer maar op en met het woord als kun je weinig. Dan liever maar slecht nieuws en ermee kappen. Dat is tenminste duidelijk. Dan blijven we maar met z'n allen binnen zitten en wachten tot het weer kan.'

Theo Janssen in zijn tijd bij FC Twente. Foto: ANP.

De macht van de UEFA

De oud-speler van Vitesse, FC Twente, Ajax en RC Genk gaat dan uitgebreid in op de huidige situatie voor het voetbal. 'De UEFA heeft gewoon heel veel macht. Een groot deel van de clubs en de voetballers wil stoppen met dit seizoen. De KNVB staat ook onder druk, want als er sancties komen en clubs mogen Europa niet in, wordt het heel erg lastig.'

'Maar stel dat corona in juni voorbij is of veel minder. Dat weet je niet. En anders, mogen dan grotere groepen weer bij elkaar zijn? Want bij een wedstrijd praat je over elf tegen elf, zeven wissels per team en tegenwoordig soms zelfs twaalf. En dan nog de mensen eromheen, je zit zo boven de vijftig man. Ik betwijfel of dat tegen die tijd weer kan. Ik hoop van wel.'

Voetbal voor supporters

'Zal ik eens een rare vergelijking maken? Wij speelden met Twente ooit een Europese wedstrijd uit tegen Rubin Kazan. De grens om te spelen lag bij vijftien graden onder nul, maar het was min twintig. Ze hebben toen gewoon geknoeid met de thermometer, want de UEFA wilde gewoon dat het doorging. En dus speelden we die wedstrijd toch. Wat de UEFA wil, gebeurt.'

'Dat is ergens ook wel logisch, want iedereen valt eronder. Maar voetbal speel je voor de supporters en voor de mensen thuis. En omdat het je hobby is. Het lijkt mij niet goed, als we teveel risico gaan nemen, omdat het min of meer wordt verplicht. Voor wie doe je dat dan? Omdat het moet, omdat het om veel geld gaat. Daar ben ik niet voor.'

Theo Janssen als Vitessenaar in actie tegen Feyenoord. Foto: ANP.