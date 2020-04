Leerlingenvervoer Ede op de schop: verplicht op de fiets of met het ov

Het gaat om leerlingen met een handicap of stoornis of kinderen die vanwege hun geloof naar een specifieke school gaan. Zij worden nu vaak met taxibusjes naar school gebracht, bijvoorbeeld naar het Lodesteijn College of SBO De Vogelhorst in Barneveld. Dat kost de gemeente Ede jaarlijks meer dan 2 miljoen euro.

Bezuiniging leerlingenvervoer Ede

Voor enkele tientallen leerlingen is het openbaar vervoer een goed en bovendien goedkoper alternatief, denkt het gemeentebestuur. Meer dan honderd leerlingen zouden bovendien met de fiets in plaats van met de taxibus naar school kunnen gaan. Dat is ook nog eens gezonder. Om dat te stimuleren, maakt de gemeente de fietsoptie financieel aantrekkelijk voor ouders. Als zij hun kind naar school laten fietsen, hoeven ze geen eigen vervoersbijdrage meer te betalen.

Kinderen met een beperking of stoornis krijgen een cursus waarin ze leren met het openbaar vervoer of de fiets te reizen, is het voorstel.

Gemeenteraad aan zet

De maatregelen zijn onderdeel van een groter bezuinigingsplan op het sociale domein van zorg en ondersteuning. De bezuinigingen lopen op tot 11 miljoen per jaar in 2022.

De wijzigingen in het leerlingenvervoer zijn nog niet definitief. De gemeenteraad moet er nog over stemmen. Aanstaande donderdag 9 april staat het fiets- en openbaar vervoer als gedeeltelijk alternatief voor de taxibusjes op de raadsagenda. Maar dat zijn niet de enige voorgestelde maatregelen.

Kilometergrens omhoog

Er ligt ook en voorstel om de kilometergrens voor het leerlingenvervoer te verhogen. Kinderen met een beperking of handicap moeten straks minimaal 6 kilometer van hun school af wonen voordat ze in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer met taxibusjes. De grens ligt nu nog op 4 kilometer. Voor het signatuuronderwijs lag de grens al op 6 kilometer.

Geen taxibusjes bij examens

En er is nog één: taxibusjes gaan niet meer apart rijden voor kinderen die een examen hebben. Het betreft dan bijvoorbeeld leerlingen uit Ede die naar het Lodensteijn College gaan.

Komend schooljaar komt er een nieuwe vervoerder op de taxibusjes en gaat de gemeente Ede het leerlingenvervoer zelfstandig regelen. Er loopt momenteel een aanbesteding. Voorheen werd het leerlingenvervoer met omliggende gemeenten geregeld.

Ede onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de genoemde maatregelen. Al met al wil de gemeente zo dit jaar 180.000 euro en volgend jaar 500.000 euro besparen op het leerlingenvervoer, blijkt uit gemeentestukken.

