Schildering Joop Sarsplein in Doetinchem af

Het plein is in december overgedragen aan de familie Hendrixen:

'We zijn heel blij met de muurschildering', zegt eigenaar Walter Hendrixen. 'Een mooie aanwinst voor de binnenstad van Doetinchem. Hier hebben we nog jaren plezier van.' De muurschildering werd gemaakt door kunstenaarscollectief 'De Strakke Hand' uit Utrecht en is 25 meter lang en 4,5 meter hoog. Op de muurschildering is de brug over de Oude IJssel bij het centrum van de stad afgebeeld. Ook is een bierglas van de Belgische bierbrouwer Duvel te zien, waarop de letter 'D' is afgebeeld. 'De 'D' van Doetinchem', grapt Hendrixen.



Het plein aan de Grutstraat is vernoemd naar de wijlen Doetinchemmer, die daar vlak voor zijn overlijden nog zijn goedkeuring aan heeft gegeven. 'We hadden graag het plein dit voorjaar willen openen, maar moeten door het coronavirus nu een pas op de plaats maken', zegt Hendrixen. Ook de glas in lood panelen uit het oude pand van De Gelderlander zijn geplaatst. 'Het plein wordt straks wat groener aangekleed en dan moet het terras worden ingericht.' Wanneer het horecaplein daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen, is niet bekend.