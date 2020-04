Muslu kopte De Graafschap tien jaar geleden naar de titel

De Doetinchemse club stond al het hele seizoen bovenaan in de eerste divisie en had een flinke voorsprong opgebouwd. En op 4 april 2010, thuis tegen Go Ahead Eagles, kon de titel binnengehaald worden. Maar dat ging niet simpel. Binnen een kwartier keek De Graafschap al tegen een 2-0 achterstand aan. Voetballend was het allemaal heel matig, het elftal leek wel verlamd door de spanning. Na rust maakte Hugo Bargas snel 1-2, maar daar bleef het lange tijd bij. De Vijverberg legde zich al bijna neer bij uitstel van het titelfeest toen Vito Wormgoor vlak voor tijd voor de gelijkmaker zorgde. En toen kwam het moment van Muslu Nalbantoglu: op de valreep kopte de aanvoerder raak, 3-2 en De Graafschap kampioen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.



Muslu kwam normaliter nooit in het strafschopgebied. 'Ik weet het nog als de dag van gisteren. Cerezo Fung a Wing ging normaal mee met de corners, maar hij zei tegen mij dat ik maar een keer moest meegaan. Normaal sta ik in de mandekking bij een corner tegen, dus ik wilde ook wel een keer mee. Steve de Ridder nam de corner, Soufian El Hassnaoui kopt de bal de zestien in en ik stond vogeltjevrij en kop hem binnen.'

Gekkenhuis en hoogtepunt

'Daarna was het echt een gekkenhuis. Een hoogtepunt van mijn carrière, kippenvel nog steeds als ik al die mensen zie. We hadden echt een sterk elftal. We deden ook veel leuke dingen samen en Darije Kalezic was een geweldige trainer, die ons goed kon motiveren. Centraal achterin Vito Wormgoor met Jordy Buijs, Purrel Fränkel linksback. Jhonny van Beukering, Yuri Rose, Martijn Meerdink die toen geblesseerd afhaakte, noem ze maar op. Rogier Meijer natuurlijk.'

Die laatste speler kende een hele spannende middag op De Vijverberg. 'De wedstrijd waar het om ging, was ik geschorst. Je vreet jezelf op en die hele dag is gek, want je bent niet betrokken bij de voorbereiding. Je gaat in je pak naar het stadion. Toen we met 2-0 achterkwamen, dacht ik nog wel even: dan kan ik de kampioenswedstrijd toch meemaken. Maar gelukkig kwamen we terug. Het laatste half uur ben ik naar beneden gegaan heb ik vanuit de tunnel gekeken. En dan scoort Muslu die winnende. Na het laatste fluitsignaal sprint je het veld op en ben je alles vergeten.' Foto: Omroep Gelderland

'We wisten dat we kampioen gingen worden en in die sfeer was het geweldig. Ik had al eerder een kampioenschap meegemaakt, maar daarna ook een degradatie. En dan weer een promotie met een kampioenschap. Op het veld de ontlading en daarna feest op het Simonsplein, dat blijft je altijd bij. Dat is uniek, heel mooi om mee te maken.'

Muslu koestert de herinneringen. 'Tien jaar geleden alweer, de tijd vliegt. Heel bijzonder, als ik die beelden terug zie: geweldig. En tien jaar geleden was mijn vader nog in leven, dat zijn de hele mooie momenten.' Foto: ANP