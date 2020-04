Streetart over 75 jaar vrijheid kleurt Stadsplein in 's-Heerenberg

'Ik ben nu bezig om een jong meisje te schilderen met vleugels die haar ogen bedekken', vertelt De Graaf. 'Dat staat symbool voor mensen die hun ogen moeten openen en dat ze niet genoeg stil staan bij de vrijheid in Nederland.'

Het meisje heeft een boek in de handen dat ook weer verwijst naar de grondwet. Het is één van de vijf panelen op het oude Rabobankpand dat wordt beschilderd. Het eerste paneel is al af waar een man in bidhouding op staat afgebeeld. Dit verwijst naar de vrijheid van godsdienst.

Vier muurschilderingen

In totaal komen er vier muurschilderingen met in het midden een tekst over vrijheid of de bevrijding. De muurschilderingen zijn een opdracht van het Montferland Cultuurfonds.

'Begin april is ’s-Heerenberg bevrijd en daar wilden we wat mee', zegt voorzitter Fons van Pul. 'We hebben hier een aantal witte vlekken op de zijkant van het pand die zich goed lenen voor deze kunst met een grote K', aldus Van Pul.

Veel bekijks

De kunstenares trekt veel bekijks tijdens het beschilderen van het panelen. 'Ik vind het leuk dat het midden in de stad is', zegt De Graaf.

'Veel mensen komen kijken of even een praatje met je maken. Dan zie je ook echt wat het met de mensen doet.' Volgens De Graaf is dit streetartproject ook uniek voor de stad: 'Het is mooi om dan gelijk de waardering te zien.'

Tot najaar op het Stadsplein

De kunstenares wil het kunstwerk volgende week afronden. Daarna is het tot het najaar op het Stadsplein te zien. 'Het kunstwerk kan worden opgeslagen en op een andere plek worden tentoongesteld', zegt Van Pul.

'De panelen zijn los te halen van de muur. Maar laten we eerst iedereen er maar van laten genieten binnen de hectiek van de dag.'