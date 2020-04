Nog altijd geen duidelijkheid over voortbestaan daklozenopvang

Vanaf 1 juli kan Stichting het Droombankje geen zorg meer declareren. Door een 'domme fout' was de Arnhemse dak- en thuislozenopvang te laat voor de nieuwe inschrijfronde. Daarvoor wordt geen uitzondering gemaakt, laat de gemeente weten. Er wordt nog gekeken naar subsidiemogelijkheden.

De instelling voor mensen zonder verslaving of psychische stoornissen is 'tijdig en adequaat' geïnformeerd over de procedure, reageert wethouder Roeland van der Zee op vragen van PvdA, CDA, Arnhem Centraal en D66. 'Maar heeft zich helaas toch niet tijdig ingeschreven.'

Zie ook: Tientallen Arnhemse daklozen mogelijk op straat na 'onvergeeflijke fout'

'Moet aan de gestelde eisen voldoen'

Wel geeft Van der Zee aan de indruk te hebben dat inwoners tevreden zijn over de begeleiding door Het Droombankje. Hij wil daarom bekijken of er andere mogelijkheden zijn om de zorg voort te zetten, eventueel via subsidie. 'Maar dan moet Het Droombankje wel aan de gestelde eisen voldoen.'

'Daar slaap je niet van'

'Nog geen duidelijkheid, daar slaap je niet van', zegt Angelique van den Berg van Het Droombankje. Toch blijft zij positief. 'Ik heb echt hele goede hoop dat de politiek met ons meedenkt. Dat proef ik eruit, daar hoop ik op en daar geloof ik in.' Op welke manier het geregeld wordt, maakt haar niet zoveel uit. 'Als de mensen maar bij me kunnen blijven wonen.'

'Tot en met juni kunnen we door', geeft Van den Berg aan. 'Dus er is inderdaad nog wat tijd. Maar we hebben ook personeel in dienst.'

'Teleurstellend'

Fractievoorzitter Eric Greving (PvdA) vindt het antwoord van het college 'teleurstellend'. 'Het Droombankje is een belangrijke functie in Arnhem waar mensen met hun hart zorgen voor kwetsbare inwoners. Nu is er geen duidelijkheid. Wij beraden ons op een vervolg.'

'Erg jammer', noemt raadslid Lea Manders (Arnhem Centraal) de ontstane situatie. 'Er zijn spelregels, maar daar moet van kunnen worden afgeweken.' Het laat volgens haar wel de 'bureaucratische problematiek' zien waar juist kleinere organisaties tegenaan lopen. CDA-raadslid Jan Hutten hoopt dat de partijen 'in gezamenlijkheid een oplossing bespreken'. 'Doel is behoud van de instelling.'