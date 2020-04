'Beste bevrijder, door het virus realiseer ik mij hoe belangrijk het gevoel van vrijheid is'

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat beseffen steeds meer mensen zich nu tijdens de coronacrisis. Het begrip vrijheid krijgt ineens meer betekenis. 'Ik sta erbij stil wat vrijheid betekent. Zeker in deze tijden met het virus kom ik erachter hoe normaal het eigenlijk is om je vrij te voelen, om te kunnen doen wat je wilt', zegt de 12-jarige Lotte Klein Gunnewiek uit Zutphen. Ze deed mee aan het project 'Brief aan mijn bevrijder'.

Omroep Gelderland vroeg mensen een persoonlijke brief te schrijven aan een denkbeeldige bevrijder, een gebaar van dank voor zijn inzet. Wat betekent vrijheid voor jou? Waarom is het fijn om in Nederland te wonen, wat maakt dat jij je hier vrij voelt? Of voel je je helemaal niet vrij? Lotte schreef onderstaande brief:

Beste bevrijder,

Vijf jaar lang vol pijn en verdriet. De vernietiging van miljoenen joden, de dood van verzetsstrijders, militairen en burgers. Vijf jaar lang…

Dat ik leef in een tijd waarin ik vrij ben, waar ik naar voetbal en school kan gaan, daar heb ik veel geluk mee. Dit is een tijd waarin waar de meeste mensen gelijk worden behandeld. Dat ik nu leef is heel fijn, maar ik weet ook dat het niet altijd zo geweest is.

Na vijf jaar oorlog kwam eindelijk de bevrijding, duizenden soldaten uit zowel Canada, Amerika als Engeland kwamen naar de bezette gebieden om het volk te bevrijden van de Duitsers. U was daar een van. Zonder u en de andere soldaten zou ik niet weten hoe dit was afgelopen; ik ben u zo dankbaar.

Hoe moet dit voor u geweest zijn? Eerst krijg je te horen dat je in dienst moet, weg bij je familie en je vertrouwde omgeving. Ik heb gehoord dat je eerst hard moet trainen. Dan ga je naar de bezette gebieden om mensen te helpen en te bevrijden. Ik kan mij niet voorstellen hoe spannend het geweest moet zijn, het Duitse leger was namelijk wel heel sterk en vele geallieerden zouden overlijden. Vechten tegen het Duitse leger om de mensen te helpen, je mag zo trots op jezelf zijn. Ik weet niet wat u precies heeft meegemaakt en waar u heeft gevochten maar overal was het zwaar. En als er dan na een lange bittere strijd gewonnen wordt dan is het groot feest. De straten lopen vol met juichende kinderen, vrouwen en mannen. Veel mensen hebben zoveel respect voor alle soldaten.

En dan na de oorlog, keer je weer terug naar huis. Na alles wat je hebt meegemaakt moet je weer doorgaan met je leven, ook dat lijkt mij lastig.

Nu, op dit moment heb ik het geluk dat ik vrij ben. Nu wij de afgelopen weken steeds minder mogen door het coronavirus realiseer ik mij hoe belangrijk het gevoel van vrijheid is. Voor mij is het zo normaal om naar school, naar voetbal en andere dingen te gaan. Nu dat niet meer kan, begrijp ik een beetje meer hoe het voor mensen in de oorlog gevoeld moet hebben. Ik mag nu drie weken niet naar school, maar de oorlog duurde wel vijf jaar. Zo veel respect heb ik voor de mensen die ons land en de andere bezette gebieden hebben bevrijd. Dank u wel.

Vriendelijke groet,

Lotte

Schrijf ook een brief

Wil jij ook een persoonlijke brief schrijven aan een denkbeeldige bevrijder? Mail je brief dan naar 75jaarvrijheid@gld.nl.

Lotte leest haar brief voor in de uitzending van 75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders.