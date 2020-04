Twee miljoen subsidie voor Huis Landfort in Megchelen

Huis Landfort moet vanaf 2022 een trekpleister zijn

Huis Landfort heeft in totaal 2.051.009 euro toegewezen gekregen van de Rijksdienst. Het bedrag wordt ingezet voor de restauratie van het grote landhuis. Eerder trokken ook de gemeente en de provincie al de portemonnee voor een bijdrage aan herstelwerkzaamheden. 'We zijn met bezig met de buitenkant van het huis en we zijn bouwkundig onderzoek aan het doen', zo liet René Dessing, directeur van stichting Erfgoed Landfort, eerder weten. 'De moestuin en het park moeten nog worden aangelegd. Er is dus nog wel een hele weg te gaan.'



Het is de bedoeling dat Huis Landfort in 2022 wordt opengesteld voor het publiek, na afronding van de restauratie. 'We gaan dadelijk mensen vanuit Duitsland en Nederland naar deze plek trekken', aldus Dessing. Ook wethouder Janine Kock van Oude IJsselstreek is enthousiast over de plannen: 'Nu maken al veel mensen gebruik van het mooie gebied en de tuinen. Met de restauratie gaat dat alleen nog maar meer worden.'