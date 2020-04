Nog meer plekken op de Veluwe waar wolven leven

'Het gaat om twee plekken op de Noord-Veluwe en een op de Zuid-Veluwe, waar wolven in beeld zijn gekomen waar we dat nog niet eerder gezien hadden', vertelt boswachter Lennard Jasper vrijdag aan Omroep Gelderland.

'Op de Noord-Veluwe kunnen het dieren uit de bestaande roedel zijn die verder aan het verkennen zijn, op zoek naar waar ze kunnen jagen op prooidieren. Dus we gaan daar niet uit van een nieuwe wolf, maar dat zou zelfs ook nog kunnen', denkt de boswachter.

'Mogelijk nieuwe wolf'

Jasper vervolgt: 'Op de Zuid-Veluwe is het minder duidelijk, want daar is nog niet eerder een wolf geweest. Het zou kunnen dat het de Midden-Veluwe wolvin is die aan het verkennen is, maar het kan ook een nieuwe wolf uit Duitsland of België zijn. Dat zal de DNA-analyse moeten duidelijk maken.'

'Die wolf stond bij een dood edelhert. Daar hebben we een analyse van gemaakt. Daar gaat de komende weken naar gekeken worden, dan hopen we te weten welke wolf dat is.'

Een klein jaar geleden zijn er op de Veluwe vijf welpen geboren. 'Die raken nu in de leeftijd dat ze oud genoeg zijn om de roedel te verlaten. Dat hoeft niet te zeggen dat ze dat doen, dat kan ook na 22 maanden. Het is afhankelijk van hun rol binnen de roedel. Soms willen pa en ma dat een van de welpen helpt bij het opvoeden van de nieuwe welpen. Maar het kan ook zijn dat een van de welpen is gaan lopen naar een nieuw leefgebied', stelt de boswachter.

Boswachter Lennard Jasper over nieuwe leefgebieden wolven op de Veluwe.