Het dilemma van het betaald voetbal: seizoen afmaken of niet?

Als het goed is, komt er dinsdag duidelijkheid over het al dan niet uitspelen van de betaald voetbalcompetities. Maar aan die beslissing zitten veel haken en ogen.

De Gelderse clubs staan er al heel verschillend in. Het meest stellig is De Graafschap-voorzitter Martin Mos. 'Die besluiteloosheid van de KNVB is helemaal niks. Schep duidelijkheid en stop gewoon met die zooi. Beëindig de competitie en zeg dit was het. Je laat clubs nu enorm bungelen.'

Foto: Omroep Gelderland

Vitesse houdt zich op de vlakte en zegt zich aan het besluit van het collectief te conformeren, maar trainer Edward Sturing plaatste toch wel wat kanttekeningen. 'Als het allemaal safe is en het kan wat de gezondheid van mensen betreft, is het prima. Maar de gezondheid staat voorop.' Zo staat NEC-aanvoerder Rens van Eijden er ook ongeveer in. 'Het is wel prettig en het meest fair als de competitie wordt uitgespeeld. Maar de gezondheid staat op één, voetbal is dan bijzaak.'

Geen eenheid

De verdeeldheid is symbolisch voor het gehele betaald voetbal. Ajax nam het voortouw door bij monde van directeur voetbalzaken Marc Overmars uit het Gelderse Emst te verkondigen dat de competitie moet worden beëindigd. AZ en PSV sloten zich daarbij aan, maar Feyenoord en veel andere clubs willen het overleg van dinsdag afwachten. De eenheid is dus ver te zoeken.

Sancties bij stoppen

Toch lijkt een meerderheid in het betaald voetbal voorstander van het stopzetten van de competitie. Maar dat lijkt niet zomaar te kunnen. Want de UEFA dreigt dan met sancties. De Europese voetbalbond roept alle landen op om de competitie indien mogelijk uit te spelen. Zo niet, dan wordt gedreigd met het innemen van de tickets voor de Europese toernooien.

En dan is het nog het televisiegeld van FOX Sports. De zender heeft verklaard de laatste termijn gewoon uit te betalen, omdat de coronacrisis wordt gezien als overmacht. Maar als de clubs zelf besluiten om het seizoen te beëindigen, zou dat wel eens anders kunnen worden. FOX zwijgt in alle talen en laat weten geen mededelingen te doen over de inhoud van het contract, want erop duidt dat er mogelijk niet tot betaling wordt overgegaan. Want anders zou de machtige zender al lang hebben verkondigd dat er gewoon uitbetaald zou worden.

Dilemma's voor de clubs

Wat er ook uitkomt, de Gelderse clubs zitten hoe dan ook veel dilemma's. Als de competitie niet wordt uitgespeeld, heeft dat enorme financiële consequenties. Alle drie de club krijgen een gat in de begroting. De Graafschap lijkt het minste in de problemen te komen. Zeker als er een scenario uitrolt, waarbij de club toch mag promoveren. Maar ook als dat niet het geval is (voorzitter Mos vindt dat nu dus bijzaak), lijkt de club niet om te vallen. De club kan indien nodig rekenen op financiële steun van een aantal gefortuneerde supporters.

Foto: Omroep Gelderland

Dat was in het verleden bij NEC ook vaak het geval, maar nu is dat maar de vraag. De grootste geldschieter, zakenman Marcel Boekhoorn uit Bennekom, heeft hele andere problemen nu één van zijn bedrijven, de HEMA, wordt bedreigd in het voorbestaan.

Ook de andere financiers zijn er niet happig op om de club weer uit de sores te helpen met een flinke financiële injectie. De afgelopen jaren zijn miljoenen geïnvesteerd, die hebben geleid tot een plek net boven de middenmoot van de eerste divisie. NEC zocht daarom al naar een nieuwe groep investeerders, maar vooralsnog zonder succes. En de meeste bedrijven hebben het nu zo zwaar door de coronacrisis, dat ze hun geld nu liever niet uitgeven aan een voetbalclub.

Foto: Omroep Gelderland

Vitesse heeft ook geen cent te makken als het seizoen nu afgelopen is. De club zegt ongekend hard getroffen te zijn door de coronacrisis. En is daarom de strijd aangegaan over de huur van het stadion, die 1,8 miljoen euro per jaar bedraagt. Maar verhuurder Michael van de Kuit is daar volstrekt niet gevoelig voor. Beide partijen gaan wel met elkaar in gesprek.

En als de televisiegelden van FOX daadwerkelijk niet worden uitbetaald voor de laatste fase van het seizoen, kampen alle drie de clubs met een nog groter gat in de begroting. En is de financiële ellende niet te overzien, zeker NEC komt dan direct in de problemen.

Seizoenkaarten

Een ander probleem bij het definitief annuleren van het seizoen zijn de seizoenkaarten. Moeten de supporters dan worden terugbetaald voor de wedstrijden die ze niet meer kunnen bezoeken? Dat zou voor alle drie de clubs toch ook weer een flinke aderlating zijn. Bij Vitesse zou dat neerkomen op enkele tonnen, bij De Graafschap en NEC liggen die bedragen iets lager, maar is de begroting ook minder hoog.

En hoe zit het met volgend seizoen? Durven mensen, ook als de coronacrisis is ingedamd, weer massaal naar een stadion te gaan? Dat wordt om die reden waarschijnlijk ook een veel lager aantal dan dit seizoen.

Eindstand

Ook is onduidelijk wat de sportieve consequenties zijn als het nu opeens einde seizoen is. Wie wordt er uitgeroepen tot kampioen? En als dat niet gebeurt, wie mag er dan naar de Champions League en wie krijgt dan de Europese tickets? Duidelijk is al wel dat het opportunisme hoogtij viert. De meeste clubs kijken vooral naar de gevolgen voor zichzelf en kiezen op basis daarvan voor doorgaan of stoppen.

Ralf Seuntjens namens De Graafschap uit tegen Go Ahead, voorlopig de laatste wedstrijd van een Gelderse club dit seizoen. Foto: Omroep Gelderland

Wat betreft promotie ligt er een plan, dat nog nooit concreet naar buiten is gekomen, om de eerste twee clubs van de eerste divisie sowieso te laten promoveren en de eredivisie volgend seizoen met twintig clubs te gaan spelen. De Graafschap zou daar als nummer twee dus baat hebben. Maar ook als de competitie alsnog wordt uitgespeeld, zal De Graafschap normaal gesproken promoveren. En daarin valt voorzitter Mos dus op, die het eigen sportieve belang van zijn club niet laat prevaleren.

Contracten

Mocht het seizoen vanaf half juni tot ergens in augustus toch worden afgemaakt, dan rijzen er direct nieuwe vragen. Vitesse-trainer Sturing formuleerde dat heel duidelijk. 'Hoe het zit met de contracten die op 30 juni aflopen. En eindigen op 3 augustus, wat doen ze dan met het nieuwe seizoen?'

Foto: Omroep Gelderland

Internationaal wordt gewerkt aan regelgeving over de contracten, die dan langer zouden moeten lopen. Leeroy Owusu (foto) van De Graafschap heeft bijvoorbeeld al getekend bij Willem II. Hij zou dan nog ruim een maand extra voor De Graafschap moeten uitkomen. Hoe dat in zijn werk gaat, ook verzekeringstechnisch, is volkomen ongewis.

En wat betreft het nieuwe seizoen zadelt de UEFA ieder land ook met fikse problemen op. Want eindigen in augustus, betekent waarschijnlijk dat de nieuwe competities pas ergens in september kunnen beginnen. Een maand later dan gepland in een seizoen dat wel op tijd moet eindigen, want in de zomer van 2021 wordt het EK alsnog gespeeld.

De Graafschap-supporter Mark Melgert vat de dilemma's nog even kort en bondig samen in deze tweet: