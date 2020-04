Er gebeurt meer dan corona: dit was het andere nieuws

Friet en frikandellen langs de N18

Foto: Omroep Gelderland

De Achterhoekse snackgigant De Timp, bekend van friet en frikadellen op evenementen als de Zwarte Cross, gaat op de 'Amerikaanse' toer. Er komt een TimpDrive bij zowel het bedrijf in Zieuwent als langs de N18 bij de afslag Lichtenvoorde-Zuid.

De carillonestafette doet Doetinchem aan

Foto: Omroep Gelderland

Om te herdenken dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd, is donderdagmiddag op het carillon van de Catharinakerk in Doetinchem de muziek van de bevrijding gespeeld. Het is onderdeel van een carillonestafette die vorig jaar op 14 september van start ging in Maastricht. De estafette volgt het spoor van de bevrijders en is nu aangekomen in de Achterhoek.

Celstraf na steekpartij in Arnhems uitgaansleven

Foto: Persbureau Heitink

Een 22-jarige man uit het Noord-Hollandse Westzaan werd donderdag tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij stak tijdens een uitgaansavond in Arnhem een 21-jarige man meerdere keren met een mes. Ook had hij die avond een vuurwapen en munitie bij zich.

Marcel Boekhoorn moet de redder van NEC worden

Foto: Omroep Gelderland

Supporters van NEC maken zich zorgen over de toekomst van hun club. In een persbericht spreken elf vooraanstaande supporters uit alle geledingen van de club uit dat investeerder Marcel Boekhoorn de enige is die NEC kan redden. 'Zijn plannen moeten doorgang vinden en de algemeen directeur moet doen waar hij goed in is, namelijk commercie en marketing.'

