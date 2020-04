Hoenderloo Groep: deze maand meer duidelijkheid over lot jongeren

Ouders die een kind bij de Hoenderloo Groep hebben, krijgen volgende week een brief van zorgorganisatie Pluryn met een aanbod voor vervangende zorg voor hun kind. Zij moeten voor 24 april een beslissing nemen over dat aanbod. Dat is te lezen in een mail naar ouders.

Omdat de zorg voor iedere jongere specifiek is, wordt het aanbod op hen afgestemd. Er zijn drie opties: een plek binnen Pluryn die nog ontwikkeld moet worden, een plek binnen Pluryn die er al is en als deze beide niet van toepassing zijn, wordt gezocht naar een passende plek binnen de regio waar het kind vandaan komt.

Alternatieven

Bij het aanbod krijgen ouders informatie over de aangeboden locatie, bijvoorbeeld over therapie die er te krijgen is, of over onderwijsmogelijkheden. Onderwijs is er nu op de Hoenderloo Groep, maar dat is geen gegeven feit op een andere locatie.

Voor de 24e moeten ouders en kind kenbaar maken of zij gebruik willen maken van het aanbod van de Nijmeegse zorgorganisatie. Ook moet deze maand duidelijk worden of er buiten Pluryn mogelijkheden zijn voor opvang in de eigen regio, als dat het aanbod is waar Pluryn mee komt.

Lukt het niet dit aanbod te realiseren, dan houdt de organisatie een alternatief binnen Pluryn achter de hand.

Wat is er ook alweer aan de hand?

De Hoenderloo Groep is een gespecialiseerde jeugdzorginstantie waar jongeren met complexe problemen intern zitten. Pluryn gaat de locatie deze zomer sluiten, omdat hij ernstig verliesgevend zou zijn. De voorgenomen sluiting stuit al sinds de aankondiging eind vorig jaar op veel weerstand.

Zie ook: Zorgen en onbegrip gemeenten om handelwijze Pluryn