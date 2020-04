Bedrijven komen met groot woord van dank

Vadrupak, Duck-Lift, VDU Uitzendbureau en Herbert Sas Transport hebben een truck laten bestickeren met de tekst Hart voor de zorg. Die truck rijdt in ieder geval tot eind april in een straal van vijftig kilometer rondom Tiel.

Onderweg wordt gestopt bij ziekenhuizen en zorginstellingen om te laten zien dat aan het personeel wordt gedacht.

'Het gaat ons aan het hart'

'Echt als blijk van steun', zegt Alfred van Drumpt, één van de initiatiefnemers van de actie. 'We vinden het belangrijk om de mensen die dag en nacht bezig zijn de coronacrisis te bestrijden een hart onder de riem te steken. We hebben zelf familieleden die in de zorg werken, het gaat ons aan het hart.'

De wagen, oplegger en trailer zijn van de bedrijven zelf. Speciaal voor deze actie is de wagen bestickerd. Wanneer er in de komende tijd klussen op de rol staan in de buurt van ziekenhuizen of zorginstellingen, wordt indien nodig een omweg gemaakt om daar even halt te houden.

'We toeteren dan als we voor de deur staan, of we kondigen ons bezoek van tevoren aan. Dan kunnen de zorgmedewerkers er ook nog een fotomomentje van maken', aldus Van Drumpt.

Zie ook: VIDEO | Gelderland applaudisseert voor zorgmedewerkers