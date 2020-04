Achterhoekse snackgigant gaat op de 'Amerikaanse' toer

De rood-witte snackwagens kwam je nergens meer tegen als gevolg van de coronacrisis. Alle evenementen zijn afgelast, waardoor het bedrijf uit Zieuwent tot stilstand kwam. 'We stonden op het punt om te rammen, maar kwamen in een mistbank terecht. Je moet even door de mist heen en denken wat je nog wél kunt doen', zegt Luuk Domhof, mede-eigenaar De Timp.

'Afbakken kost tijd'

Domhof, in het verleden zowel de meest duurzame als markante ondernemer van Gelderland, liet zich inspireren door de fastfoodketen met de grote 'M' in de lucht en maakte er een Achterhoekse versie van, de TimpDrive: een drive-in voor onder meer patat en snacks. Met één verschil: het is niet even bestellen en wegrijden.

'Het gaat ons niet om kwantiteit en snelheid, het afbakken kost tijd want het eten moet goed warm zijn als ze thuiskomen', zegt Domhof, die afgelopen zondag met een tijdelijke vergunning de proef op de som nam. 'Het ging boven verwachting, we hebben meer dan duizend mensen eten bezorgd. De wachttijd bedroeg meer dan een uur.'

Schermen met wachttijden

Dat succes gaf de doorslag. Met medewerking van de gemeente Oost Gelre die snel de tijdelijke vergunning gaf, krijgt de TimpDrive in Zieuwent op zondagavond een vervolg, en wordt er eentje ingericht langs de N18, bij de afslag Lichtenvoorde-Zuid, van donderdag tot en met zondag.

'Bij beide locaties komen schermen waarop te zien is wat de wachttijden in Zieuwent en Lichtenvoorde zijn', zegt Domhof. Bij drukte kunnen klanten zo uitwijken na de andere drive-in. 'Daardoor kunnen ze elkaar ontlasten. In Lichtenvoorde heb je een betere ontsluiting en is het veiliger.'

'Naoberschapgunning'

Samen met Dave Holkenborg moet hij de route op de locatie Op Het Zand 3 nog markeren, zodat Domhof de coronacrisis op zijn Amerikaans enigszins kan doorstaan. 'Onze activiteiten zijn sinds 15 maart stilgevallen, een enorme financiële strop. Nu kunnen de mensen aan het werk blijven, net zoals iedereen zoek je naar mogelijkheden. Dit is een uitzonderlijke situatie.'

De Timp werkt met alleen lokale leveranciers en is een begrip in de Achterhoek. Maar dat er tijdens het proefdraaien afgelopen zondag zoveel klanten zouden komen, daar stond Domhof ook van te kijken. 'Maar dan merk je dat heel veel mensen het je gunnen. Dat is naoberschapgunning.'