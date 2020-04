Topsport en corona: Wielrenner Koen Bouwman vist en tuiniert

In onze serie corona en topsport vandaag Koen Bouwman uit Ulft. De profwielrenner zag een droomprogramma in duigen vallen en zit nu in de wachtkamer. 'Ik laat me niet gek maken.'

door Richard van der Made

Twee dagen lang was de sympathieke Achterhoeker onbereikbaar voor ons. Nu het peloton noodgedwongen staakt, dient ook Bouwman pas op de plaats te maken. Hij traint door de mondiale crisis minder intensief en dus heeft de renner van Jumbo-Visma ook tijd voor andere leuke dingen. De telefoon mag af en toe uit.

Koen Bouwman hard aan het werk in zijn tuin in Assendelft (foto Koen Bouwman privé)

De tuin

Bouwman legt uit: 'Dinsdag was ik de hele dag vissen. Van kwart voor zes tot half zeven in de avond', lacht hij. 'Heerlijk samen met de oom van mijn vriendin op een bootje. Hij heeft mij op woensdag ook geholpen in de tuin. Zeker tot half negen s' avonds zijn we bezig geweest. Even de mobiel weg, soms is dat best lekker.'

Bouwman heeft beet en goed ook (foto privé collectie)

Geen contact

De 26-jarige wielrenner woont tegenwoordig in het Noord-Hollandse lintdorp Assendelft. 'Sinds half oktober hebben we daar een huisje. Mijn vriendin werkt bij de wielerbond KNWU op Papendal, maar daar is alles nu ook gesloten. Dus we werken allebei vanuit huis. We zien alleen onze familie en verder vermijd ik het contact zolang het niet hoeft. We nemen geen risico.'

Goede waardes

December is in het wielrennen een interessante maand voor de coureurs. Niet vanwege de wedstrijden, maar wel voor de invulling van het seizoen. 'Die maand krijgen wij bij Team Jumbo Visma duidelijkheid over wat je gaat doen. Ik mocht de Giro en De Vuelta rijden. Twee grote rondes, prachtig natuurlijk om naar uit te kijken.'

Hoogtestage

'En ik zou drie keer op hoogte trainen', vertelt Bouwman. 'In januari ben ik drie weken op Tenerife geweest, maar min of meer voor niets dus. Binnenkort zou ik er weer zitten voor de Giro. In de winter had ik hele goede waardes en dacht laat het jaar maar komen. De teleurstelling is dan wel even groot. Ik weet inmiddels dat ik ongeveer drie maanden niet zal koersen.'

Stressvol

Daarmee lijkt het seizoen grotendeels voorbij voor Bouwman en moet hij zich richten op een nieuw programma dat door Jumbo-Visma voorzichtig in elkaar wordt gezet. 'Super stressvol voor de ploegleiders en het management. Ik heb geen idee wat de planning gaat zijn, maar misschien gaan ze straks ook wel kopmannen anders inzetten.'

Koen Bouwman met een oude bekende in Spanje begin 2019, De Graafschap keeper Hidde Jurjus.

'De ploegentijdrit van de Vuelta start in Nederland bijvoorbeeld', weet de geboren Ulftenaar. 'Maar ook sponsoren zullen mogelijk gaan wegvallen. Wat gaan ze dan doen? Misschien zetten ze Dumoulin wel in als kopman voor de Ronde van Spanje en val ik buiten de boot. Je weet het niet.'

Focussen

De wielerploegen zullen met nieuwe doelstellingen komen. Renners krijgen mogelijk andere opdrachten mee. 'Er komen zeker nieuwe beginopstellingen, wat dat betreft is het binnen de ploeg nu een super drukke periode. Voor ons als renners is het momenteel best moeilijk om je te focussen. De één heeft het daar lastiger mee dan de ander. Het is belangrijk je niet gek te laten maken', weet Bouwman.

Brandhaard

Terug naar het moment dat ook Nederland wakker schrok en maatregelen nam om het coronavirus in te dammen en besmettingen zo veel mogelijk tegen te gaan. 'Ik stond echt op het punt naar Catalonië te vliegen. Op dat moment was dat een brandhaard. Ik heb daar ook nog altijd een huisje, omdat je in die regio van Spanje uitstekend kan trainen.'

In quarantaine

Bouwman: 'Maandag zou ik vliegen, maar ik heb op het laatste moment de goede beslissing genomen door niet te gaan. Anders had ik nu daar gezeten. Enkele dagen later kon je niet meer terug. In Spanje mogen de mensen niet eens de straat op. Later denk je wat voor idioot was ik om te willen afreizen. Maar je bent ook topsporter. In Abu Dhabi hebben we met het team dit jaar al vastgezeten en moesten we zelfs in quarantaine. Gelukkig werd iedereen negatief getest en konden we na vier dagen naar huis.'

650 kilometer per week

Thuis is de plek waar Bouwman nu de tijd neemt om zich klaar te stomen voor ongetwijfeld een bomvolle wielerkalender als er over een paar maanden hopelijk weer gefietst kan worden. 'Ik heb de druk nu maar een beetje van de ketel gehaald. De eerste weken na de uitbraak hier heb ik nog veel getraind. Ongeveer 650 kilometer per week. Nu staat de fiets aan de kant.'

Egoïstisch

'We weten dat het niet haalbaar is om voor 1 juli te gaan koersen. Nee, mentaal is dat zeker niet makkelijk. Alleen moet je het accepteren. Dit is gewoon super serieus. De gezondheid staat ver voorop. Dus de topsporter in jezelf moet voor nu opzij. Het is zaak even niet egoïstisch te zijn', zegt de Achterhoeker.

Nuchtere boer

Toch staat de grootste wedstrijd van het seizoen nog altijd op de kalender. De Tour de France is nog altijd niet geschrapt. Bouwman: 'Ik ben geen viroloog, maar als nuchtere boer zeg ik dat het godsonmogelijk is om dat te halen. Ze willen het blijkbaar zo lang mogelijk op de kalender houden. Maar hoe ga je dat doen met 22 ploegen die bestaan uit acht renners en meer dan dertig man personeel. Met ook nog VIP's, de jury en de ploegleiders. En dan heb ik het nog niet eens over het publiek. Uiteindelijk is wielrennen maar een spelletje he?

Thirty Seconds

'Ik probeer me rustig te houden en zal me zo goed mogelijk fit houden. Nee, ik lig zeker niet met chips en bier op de bank. We hebben onlangs via Facetime een spelletjes avond gehouden. Thirty seconds. Je moet de tijd weten door te komen. Normaal gesproken ben ik meer dan 200 dagen per jaar weg. Nu ben ik meer thuis dan ooit.'