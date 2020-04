Antwoorden op coronavragen: 'Ik ben een echte hypochonder en bang dat ik corona heb'

Deze donderdag is GGD-arts infectieziekten Ashis Brahma weer te gast. Hij beantwoordt uiteenlopende vragen over gezondheid en voorzorgsmaatregelen. Ook Martijn Schrama, kinderarts in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, is aangeschoven.

Vragen aan Ashis Brahma

Ik woon in een zorginstelling en mag binnen geen bezoek ontvangen. Mag ik dan buiten wel bezoek ontvangen?

'Dat ligt aan het beleid van de zorginstelling. Maar over het algemeen geldt: hoe minder contact, hoe beter.'

Waarom zijn in Zweden alle restaurants en scholen nog open en hoor je daar niks over een enorm aantal doden door het coronavirus?

'Ook in Zweden geldt dat ze enorm inzetten op afstand houden. De Zweedse volksaard is anders en daar houdt een regering rekening mee bij het nemen van maatregelen. Net zoals we in Nederland geen totale lock down hebben, maar in Frankrijk wel. Wat mij betreft, doet het ene land het niet slechter of beter dan het andere land.'

Ik ben een man van 39 en een echte hypochonder. Ik ben heel bang dat ik corona heb. Ik adem wat moeilijk, maar ik hoest niet en ik heb geen koorts.

'Dit lijkt op psychisch lijden. Dat moet (telefonisch) besproken worden met de huisarts. Er is geen sprake van symptomen die wijzen op corona.'

Ik boen en poets mijn huis elke dag van onder tot boven met desinfecterend spul om het coronavirus buiten de deur te houden, maar is dat echt nodig?

'Er wordt aangeraden om goede hygiënemaatregelen toe te passen. Het kan geen kwaad om het hele huis elke dag te poetsen, maar we moeten ook nuchter blijven. Als niemand in huis hoest en proest, hoeft het schoonmaken niet zo intensief.'

Vragen aan Martijn Schrama

Hoeveel kinderen zijn er in Nederland besmet met corona?

'Er zijn veertig kinderen in Nederland opgenomen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. Van deze kinderen is niemand overleden. Eén kind is op de intensive care terechtgekomen, voor zover ik weet. Dat beeld zien we ook in het buitenland. Hoe het kan dat kinderen zelden ernstige klachten hebben als ze het coronavirus hebben, weten we nog steeds niet.'

Gaat de gewone zorg in ziekenhuizen nog door?

'Jazeker; we doen er alles aan om de gebruikelijke zorg te continueren. We staan wel voor een uitdaging, want ook artsen proberen afstand te houden en minder fysiek contact te hebben. Dat geldt ook voor de spreekkamer. Van de 24 patiënten heb ik er vandaag maar drie fysiek gezien. Ik bekijk van tevoren met mijn collega's welke patiënten we echt willen zien in de spreekkamer, omdat ik die echt wil onderzoeken.'

Merkt u dat patiënten angst hebben om naar het ziekenhuis te gaan als zij geen corona hebben?

'Ja, dat merk ik wel. Zelfs van de mensen die we als arts uitnodigen, komt niet iedereen. Sommige patiënten zijn bang dat ze in het ziekenhuis besmet raken of ze zijn bang dat ze de doktoren te veel belasten. Maar dat is nergens voor nodig. Artsen willen er óók zijn voor patiënten zónder corona. Dat vinden we belangrijk. Het ziekenhuis is voor iedereen veilig. Coronapatiënten houden we strikt gescheiden van andere bezoekers.'

Videobellen wordt nu veel gedaan door artsen en patiënten. Verwacht je dat we daar na de coronacrisis mee doorgaan?

Dat verwacht ik wel. Dat willen we al een lange tijd, maar nu moeten we contact zoeken met patiënten via videobellen. En we merken dat het goed werkt.

