Boek over Arnhem Ach Lieve Tijd i.v.m. 750 jaar Arnhem gezocht

Zoals heel veel mensen, ben ik ook bezig is wat zaken op te ruimen. Daarbij kwam ik een map tegen die ik ooit eens, denk ik, op een rommelmarkt heb gekocht. Het is een map met daarin losse tijdschriften over Arnhem, mijn geboorteplaats. Helaas is de map niet compleet aangezien ik maar 6 tijdschriften heb en er 13 zijn uitgebracht. De titel van de boekwerk/tijdschriften is “Ach Lieve Tijd” i.v.m. 75o jaar Arnhem en de Arnhemmers. Ik heb in mijn bezit de delen 1, 2, 3, 5, 6 en 7. Dus ik mis nog de delen 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Misschien dat iemand nog in het bezit is van de ontbrekende delen of een compleet boek. Ik hoop dat er mensen zijn die mij verder kunnen helpen of misschien wel het hele boekwerk hebben waar ze toch niets mee doen

Kunt u Rob helpen? Reageren kan hieronder!