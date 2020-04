Bloedbank zoekt genezen coronapatiënten: 'Alsjeblieft, overweeg te doneren'

Namens Sanquin legt Merlijn van Hasselt uit wanneer iemand geschikt is om bloedplasma te doneren. 'Zo iemand móet een echte uitslag hebben van een test. Er moet een laboratorium zijn dat gezegd heeft: jij hebt inderdaad het coronavirus', aldus Van Hasselt. Sanquin kan zelf geen tests afnemen: de bloedbank moet op basis van laboratoriumonderzoek dus kunnen vaststellen dat de donor in kwestie antilichamen in zijn bloed heeft.

'Je moet beschikken over een laboratoriumuitslag, twee weken genezen zijn en klachtenvrij. Dat is het moment waarop we je graag uitnodigen om bloedplasma te komen geven', aldus Van Hasselt. De patiënt bij wie het bloedplasma wordt gebruikt zal daar waarschijnlijk niet meteen door genezen, waarschuwt hij. 'Maar je helpt er wel mee het ziektebeeld van de patiënt milder te maken. Dat verwachten we, dat hopen we. En dat gaan we onderzoeken.'

Paul Tromp uit Beneden-Leeuwen genas van het coronavirus en doneerde zijn plasma. 'Je merkt er eigenlijk niks van', zegt hij.

Mocht iemands plasma (het vloeibare gedeelte van het bloed, dat voornamelijk bestaat uit vocht en eiwitten) geschikt zijn, dan is dat heel waardevol. Van Hasselt hoopt dan ook dat een ieder die hersteld is van het coronavirus, overweegt de stap naar Sanquin te maken. 'Ben je genezen en getest, alsjeblieft, overweeg het: kom doneren.'

Druk op IC's verlichten

Sanquin hoopt dat de druk op de intensive cares op deze manier verlicht wordt. De IC's raken voller en voller. 'Iemand die op de intensive care ligt, belast het zorgsysteem zwaar. De patiënt is er erg aan toe en de vooruitzichten zijn niet best. We hopen dat dit plasma dan helpt voorkomen dat een patiënt op de IC belandt.'

