Alle koorleden Salvatori uit ziekenhuis na coronabesmetting

Het Christelijk Mannenkoor Salvatori werd flink getroffen door corona. 'In totaal waren er zo'n tien mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dinsdag is het laatste koorlid dat nog was opgenomen, ontslagen uit het ziekenhuis. We zijn blij dat iedereen weer thuis is', aldus het koorlid.

Overleden

De voorbije weken overleden drie koorleden. Of in alle gevallen corona een rol heeft gespeeld, is niet duidelijk. 'In één geval ging het om een erelid, dat altijd nauw was betrokken bij het koor. Maar deze man is al tijden niet bij de repetities geweest', legt het koorlid uit.

'Hij is inderdaad overleden aan corona, maar dat heeft hij waarschijnlijk niet opgelopen bij ons. Verder is nog een 66-jarig lid overleden aan corona en we hadden nog een lid van 80 jaar, bij wie de doodsoorzaak COPD was, mogelijk in combinatie met corona. Wat dat betreft hebben we dus wel veel narigheid gehad.'

Hoog percentage

Van de 95 leden zijn er zo'n tien ziek geworden. 'Dat is relatief een hoog percentage, inderdaad. Maar het is zeker in deze tijd ook wel fijn om te horen dat degenen die ziek waren, inmiddels weer herstellende zijn.'

