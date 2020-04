Muziek van toen: Andrews Darlings treden op voor ouderen in verzorgingshuis

De Andrews Darlings vertolken op nostalgische wijze de muziek uit de jaren ‘40 en ‘50. In hun uniformen zingen de drie dames veel liedjes uit de oorlogs- en bevrijdingstijd, zoals onder meer South American Way, In the mood, Tico Tico en Mister Sandman. Het trio speelt ook zelf contrabas, drum en gitaar.

De Andrews Darlings bezochten deze week de Rijnwaal Zorggroep Sint Jozef in Gendt, waar ze een swingend optreden weggaven.

Kijk hier naar hun optreden:

'In het spoor van de bevrijders'

Omroep Gelderland staat vanaf 6 april volop stil bij de bevrijding van Gelderland in de serie ‘75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders’. Hierin besteden we aandacht aan verhalen van mensen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt. Ook worden er verhalen verteld bij bijzondere voorwerpen, zijn er portretten van soldaten die het leven lieten voor onze vrijheid en is er ruimte voor lokale initiatieven.

De serie '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders' is van 6 tot en met 30 april elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 17.35 uur te zien bij Omroep Gelderland. Kijk op gelderland.75jaarvrijheid.nl/route wanneer de uitzending over jouw woonplaats gaat.