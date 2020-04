Betuwse bloesemapp moet toeristen trekken, maar nu even niet

De Betuwe staat al aardig in bloei. Wat de mooiste tijd is om van de bloesem te genieten is vaak lastig te voorspellen. Het is afhankelijk van het weer en bovendien bloeien de fruitbomen op verschillende momenten. Daarom kwam het RBT met de app.

'De afgelopen jaren werden wij rond deze tijd enorm veel gebeld op kantoor door mensen die wilden weten of er al bloesem was', vertelt Sylvia Brattinga van het RBT. 'Dus wij zijn daarop ingesprongen. Vorig jaar hebben we een alert ingesteld waarvoor mensen zich konden inschrijven. Dat was zo populair dat we er dit jaar een speciale app van hebben gemaakt.'

Kijk en luister naar Sylvia Brattinga over de bloesem. De tekst gaat eronder verder.



'Blijf thuis en geniet op afstand'

De bloesemalert-app geeft informatie over de stand van de verschillende soorten bloesems en mooie plekken om deze te bezichtigen. Dat laatste raadt Brattinga dit jaar tot haar spijt af. 'We zouden natuurlijk heel graag willen dat mensen hier naar de Betuwe komen om te kunnen genieten van de mooie bloesem', zegt zij. 'Maar wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM en adviseren: blijf thuis en geniet op afstand.'

De medewerkers van het toerismebureau doen dan ook extra hun best om veel mooie beelden van de bloesem in de app te stoppen. 'Nu we allemaal thuis werken, maakt een collega in Kerk-Avezaath iedere dag een rondje', vertelt Brattinga. 'Zo houdt ze de stand van de bloesem in de gaten en ze maakt er elke dag foto's van die we in de app plaatsen.'

Fruit

Het is de bedoeling dat de app verder te ontwikkelen om recreatie en toerisme rond het fruit in de streek te promoten. Zo kunnen bezoekers hopelijk weer terecht als het fruit rijp is. Brattinga: 'Rondom de zomer zetten we de app om naar een fruitalert. Daarmee kunnen we de mensen laten zien wanneer het fruit rijp is, waar ze het kunnen proeven en waar ze het kunnen kopen.'