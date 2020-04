Koken in oorlogstijd: dakhaas

Het was geen feest als het om eten en drinken ging in de Tweede Wereldoorlog. De hoeveelheid en variatie aan ingrediënten liep in de loop van de oorlog sterk terug. Daardoor werden mensen vindingrijk en gingen ze flexibel met voeding om. Culinair historicus Manon Henzen deelt elke dag een recept van een bijzonder gerecht uit de Tweede Wereldoorlog. Vandaag: dakhaas.

Er was een levendige zwarte handel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral vlees, luxeproducten uit het buitenland en drank waren geliefde goederen in de sluikhandel. Zowel de Duitsers als de Nederlandse overheid traden er hard tegen op. Vlees dat op de zwarte markt terecht kwam bijvoorbeeld, was voornamelijk onttrokken aan het voedseldistributiesysteem en kon dus niet eerlijk verdeeld worden over alle Nederlanders. De zwarte markt was dus vooral toegankelijk voor de rijkeren.

Er werd veel gesjoemeld met vlees in de sluikhandel. Kocht je bijvoorbeeld ‘konijn’ of ‘poulet’ dan kon dat zomaar kattenvlees zijn. In de volksmond heette dat ‘dakhaas’. Dat huisdieren niet veilig waren in het vleesminnende Nederland blijkt wel uit waarschuwingen van de dierenbescherming in kranten, zoals PAS OP Uw hond en poes, of ook Uw dier verdwijnt spoorloos. Besluit u om onderstaand recept te maken, dan zal er een offer gebracht moeten worden: uw kat of konijn.

Recept dakhaas

Benodigdheden:

1 konijn

1 theelepel peper

1 theelepel zout

2 eetlepels boter

1 flinke eetlepel bloem

500 ml bouillon*

50 ml wijnazijn

1 gesnipperde ui

1 stukje foelie

1 laurierblad

2 kruidnagels

Zout en peper naar smaak

*Zie het recept voor zelfgemaakte bouillon (maandag 20 april)

Bereiding:

Snijd het konijn aan stukken en wrijf in met de peper en het zout.

Smelt de boter in een braadpan en bak de stukken konijn rondom aan tot ze een mooie bruine kleur hebben. Haal het konijn uit de pan. Doe de bloem in de pan en roer goed door het achtergebleven vet. Bak circa 5 minuutjes tot de bloem gaar is. Voeg dan scheut voor scheut de bouillon toe en roer met een garde tot een gladde saus.

Voeg azijn, ui, foelie, laurierblad, kruidnagels en de stukken konijn toe aan de saus. Roer door en laat het konijn in circa 1 à 1,5 uur gaar stoven in de saus.

Haal de foelie, laurier en kruidnagels uit de saus en dien het stoofpotje warm op met wat aardappels of rijst bijvoorbeeld.

Manon heeft het tot haar missie gemaakt om culinaire geschiedenis op de kaart te zetten, omdat zij het bijzonder jammer vindt dat er zoveel mooie ingrediënten, smaakcombinaties, recepten, kooktechnieken en kennis verloren zijn gegaan. Benieuwd naar meer historische recepten van Manon Henzen? U vindt ze hier.