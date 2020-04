Scheikundedocent maakt zelf desinfectiemiddel

Scheikundedocent René Haas van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen is begonnen met het maken van eigen desinfectiemiddel. Doordat mensen het middel hamsteren is het veel moeilijker verkrijgbaar, vertelt de docent.

Moeilijk te verkrijgen

“Ongeveer twee weken geleden ben ik ermee begonnen. Toen bleek namelijk dat we er steeds moeilijker aan konden komen”, zegt Haas. “Ik ben met mijn scheikundeachtergrond gaan kijken wat ik eraan kon doen.” De scheikundedocent vertelt dat hij contact met leveranciers is gaan zoeken om aan de juiste producten te komen: “Ik ben gaan kijken wat ik ervan kon maken, want we hebben natuurlijk ook zelf een aantal van deze spullen op school, maar dat was nog niet genoeg. Ik heb toen zelf nog een klein beetje bijbesteld.”

Puur voor op school

De scheikundedocent zegt dat hij niet van plan is om het middel in groten getale te produceren: “Ik heb maar een heel klein beetje gemaakt. Onze school is gewoon open. Kinderen kunnen in kleine groepen voor bijvoorbeeld een mondeling Nederlands naar school komen en natuurlijk volgen we dan de richtlijnen van het RIVM. Ook vangen we de kinderen op van ouders die in de zorg werken. Bij de deur staat daarom dan ook een zelfgemaakt desinfectiemiddel.”

Mogelijk voor iedereen

Haas vertelt dat het voor iedereen mogelijk is om eigen desinfectiemiddel te maken: “Het is eigenlijk hartstikke veilig. Je moet gewoon netjes werken, het is namelijk geen koffie of thee.” Daarnaast vult de scheikundedocent wel aan dat het lastig kan zijn om aan de juiste spullen te komen voor het middel: “Op de scheikundeafdeling hebben we toegang tot bepaalde leveranciers. Je moet bijvoorbeeld 70 %-alcohol hebben om het te kunnen maken en ik weet niet of je daar makkelijk aan kan komen”, vertelt Haas, “maar ik sluit zeker niet uit dat de ingrediënten gewoon te verkrijgen zijn.”

Het recept dat René Haas gebruikt is hier terug te vinden.