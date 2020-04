Geen vergoeding coronaschade voor tattoostudio's: 'We worden vergeten'

Tatoeagestudio's moeten de deuren sluiten omdat mensen met een contactberoep in de uiterlijke verzorging hun werk niet meer mogen doen. De overheid ondersteunt ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus met 4.000 euro, maar tatoeagestudio's vallen buiten de boot. Mensen met andere contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, kunnen hierop wel aanspraak op maken op de vergoeding.

'Niet geholpen'

'Wij vallen onder 'overige dienstverlening' en mogen daarom geen beroep doen op de noodregeling. We worden niet geholpen, maar onze kosten lopen gewoon door. De huur moet wel betaald worden. Ik voorzie problemen als dit nog lang duurt', zegt Lainey Bee. 'Ik heb al mijn afspraken moeten opschorten. Sowieso is het al lastig, want ik heb veel internationale artiesten en klanten. Die kunnen door het coronavirus niet reizen. 'Normaal gesproken is mijn eigen agenda al maandenlang volgeboekt, maar nu kan ik niets doen.'

Ook Dick van Verseveld van tattoostudio Dicky D in Huissen voelt zich in de steek gelaten door de overheid. 'Ik sta er alleen voor, er is geen branchevereniging. Ik heb contact gezocht met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), maar dat heeft niets opgeleverd. Ik voel me afgescheept.'

'Tattoeëerders worden gehoord, maar kan niets beloven'

Tatoeagestudio's uit het hele land trokken al aan de bel getrokken bij de RVO en het ministerie van Economische Zaken. 'Dit is een bekend probleem, is een groep die zich vaker bij ons en het ministerie heeft gemeld.', zegt een RVO-woordvoerder Mathijs Tax. 'Wij inventariseren de signalen en koppelen die terug aan het ministerie, dat uiteindelijk beslist of tattoostudio's alsnog gebruik kunnen maken van de noodregeling. Ze worden echt gehoord. Maar we kunnen niets beloven.'