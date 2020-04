Meer dan 22.000 Gelderlanders vragen uitkering aan door corona

Meer dan 22.000 zelfstandigen in Gelderland hebben een uitkering aangevraagd bij de gemeente. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep Gelderland. Het aantal is gebaseerd op de antwoorden van 47 van de totaal 51 gemeenten. Apeldoorn spant de kroon: 2664 ondernemers hebben de gemeente laten weten dat zij financieel niet rondkomen.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is er voor ondernemers die vanwege de coronacrisis geen of nauwelijks inkomen hebben en in geldnood komen. Zij kunnen bij hun gemeente een aanvraag doen om hun inkomen te laten aanvullen tot het bestaansminimum.

Kijk hier per gemeente naar hoeveel mensen een uitkering aanvroegen*:

De regeling geldt voor zzp'ers, maar ook voor ondernemers met personeel. Anders dan bij een gewone bijstandsuitkering telt het (eventuele) inkomen van een partner en het vermogen niet mee. De regeling geldt voor de maanden maart, april en mei.

Flink bijspringen

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden als zij echt in geldnood komen. De ondernemers kunnen binnen vier weken hun geld verwachten.

Sommige gemeenten hebben diensten als deze ondergebracht bij een samenwerkingsverband, zoals Werkzaak Rivierenland. Een medewerker legt uit dat daar nu veel moet worden bijgesprongen om de drukte op te vangen.

'Van 4 naar 35'

'Normaal gesproken is ongeveer 4 fte (1fte is een fulltime baan, red.) belast met het uitvoeren van de Bbz', legt Inge Schopenhouwer uit. De Bbz is een regeling waardoor mensen vanuit de bijstand een onderneming kunnen starten.

'We hebben uitgerekend dat we 35fte extra nodig hebben om de aanvragen die er nu liggen te verwerken. Zo'n 70 mensen in de organisatie worden in korte tijd klaargestoomd om het team bij te staan, alles om op tijd uit te keren.'

Alle hens aan dek

Apeldoorn regelt dit voor zichzelf en voor vier kleinere, omliggende gemeenten. Roel van Vemde van de gemeente: 'Normaal gesproken hebben we ongeveer 50 Bbz aanvragen per jaar, nu zijn dat er 4000 voor de TOZO.'

'Ambtenaren van wie het werk (deels) stilligt vanwege de coronacrisis komen helpen bij de uitvoering, de communicatie en de contacten met het Rijk. We denken zeker 25fte nodig te hebben. Als blijkt dat dit niet genoeg is, dan zullen dat er meer worden', aldus Vemde.

De overheid maakte 3,8 miljard euro vrij voor de gemeenten om hun werk te kunnen doen en om de uitkeringen te betalen.

*De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben alleen een gezamenlijk totaal (1133). Omroep Gelderland heeft het totaal aantal aanvragen naar rato verdeeld. Dat geldt ook voor de zes gemeenten van Werkzaak Rivierenland: Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Ook daar is de totale verdeling per gemeente over het aantal inwoners verdeeld.