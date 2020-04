Aantal Gelderse coronapatiënten stijgt tot 1727

In totaal zijn in Nederland 1339 patiënten met het coronavirus overleden, 166 meer dan gisteren. Er liggen meer dan 5784 mensen in het ziekenhuis. In ons liveblog vermelden we alle ontwikkelingen rond het virus.

Het aantal IC-bedden in Nederland groeit langzaam naar 2100; dit weekend moeten het er 2400 zijn. Dat zei Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zojuist in een persconferentie.

Voldoende capaciteit

Op de intensivecareafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen liggen inmiddels 1273 patiënten met het coronavirus. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte dat bekend in de persconferentie die werd gehouden in het Erasmus MC in Rotterdam.

Sinds woensdag zijn er 82 patiënten bijgekomen op de intensive care. in de cijfers wordt geen rekening gehouden met regulier IC-patiënten en mensen die op de afdeling liggen vanwege het coronavirus.

Met de huidige trend kunnen de IC's de toestroom de komende twee weken aan, zei Kuipers: 'De capaciteit is momenteel voldoende.'

'Ga wél naar de dokter'

Kuipers benadrukte in de persconferentie dat mensen de dokter, huisarts of het ziekenhuis niet moeten mijden wanneer zij klachten hebben die niets met Covid-19 te maken hebben. Want ook die kunnen ernstig zijn.

Mensen willen soms geen extra druk leggen op de zorg, of zijn angstig om naar het ziekenhuis te moeten vanwege het coronavirus, constateert Kuipers.