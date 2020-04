Uitzendbureau tovert werkvervoer om tot coronaproof auto's en busjes

De arbeidsmigranten kunnen volgens directeur Kees van Doorn simpelweg niet gemist worden. En dus kwam het bedrijf met deze oplossing. Van Doorn: 'We doen wat we kunnen doen.'

Van Doorn wil benadrukken de maatregelen van het RIVM heel serieus te nemen. Al kunnen zij er niet voor zorgen dat arbeidsmigranten die met zijn zessen in een huis wonen anderhalve meter afstand houden. Van Doorn: 'Arbeidsmigranten wonen volgens de normen van de Stichting Normering Flexwonen met elkaar op een kamer en gaan gezamenlijk naar het werk. Het is niet mogelijk dit halsoverkop te veranderen.'

Maatregelen: minder mensen bij elkaar en informeren

Daar waar het kan zijn werknemers van VDU overgeplaatst. 'In sommige huizen wonen nu twee Poolse werknemers.' Ook kocht het bedrijf extra auto's, plaatste het desinfectie-pompjes in de huizen en informeert het de werknemers over de maatregelen.

Gemeenten maken zich ongerust over de veiligheid van arbeidsmigranten. Niet alle uitzendbureau's zijn zo voorbeeldig als het VDU. De NOS bracht eerder deze maand een verhaal waarin arbeidsmigranten hun zorgen uiten. Directe aanwijzingen van incidenten hebben de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel niet.

'Nu wordt er naar ons gewezen.'

Van Doorn is al jaren bezig om kleinschaliger te huisvesten, maar echte vorderingen laten op zich wachten. 'We willen appartementen bouwen waar twee personen kunnen wonen, met een eigen douche en alles. Maar we krijgen het bij gemeenten niet voor elkaar. ' Van Doorn doelt op de lange procedures en omwonenden die regelmatig een stokje steken voor de plannen. Het frustreert hem. 'We doen er alles aan. Tekeningen, buurtonderzoek, maken kosten, maar we komen niet verder.'

Gemeenten worstelen met de huisvesting van arbeidsmigranten. Grootschalige huisvesting is nodig. In Zaltbommel en Maasdriel kunnen huisvesters sinds september een vergunning aanvragen voor huisvesting van maximaal 150 arbeidsmigranten. De eerste vergunningen zijn aangevraagd, maar ook de eerste tegenstanders laten zich horen.

Bijna onzichtbaar

En dan zijn er nog de berichtjes op Facebook. 'Waarom laten jullie mensen met elkaar in een busje zitten,' klinkt het. Van Doorn kan er wel om lachen: 'Het plexiglas is natuurlijk doorzichtig. Mensen zien daardoor niet dat we maatregelen hebben genomen.'