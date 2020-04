Tijdschriften in Doesburg gevraagd

Afgelopen zondag deed Hanneke een oproep op Facebook voor haar 88-jarige moeder:'Heeft er iemand tijdschriften die zijn uitgelezen zodat mijn moeder die kan lezen? Hierna wil ik ze weer doorgeven aan een andere oudere.' Na dit berichtje stroomde de tijdschriften binnen bij de snoepwinkel die Hanneke heeft in het centrum van Doesburg.

Op het moment komen er weinig klanten dus is er veel ruimte in het magazijn. Hier heeft Hanneke inmiddels een inpakcentrum ingericht waarbij ze met hulp van vriendinnen tasjes vult met tijdschriften voor ouderen in Doesburg.

De 88-jarige moeder van Hanneke zit al dagen voor de ramen naar buiten te kijken. 'De ouderen die de hele dag binnen zitten vervelen zich en daar wil ik wat aan doen. Veel mensen hebben thuis nog wel een tijdschriftje liggen die ze al uit hebben.'

Hanneke hoopt straks pakketjes te kunnen maken voor alle ouderen in Doesburg dus doet een oproep voor nog meer tijdschriften. Hanneke: 'Denk aan de Libelle of de Margriet want het moet natuurlijk wel leuk zijn voor ouderen.'

Hoed heeft op het moment al zo'n 75 pakketjes kunnen maken maar hoopt straks iedereen te bereiken in de omgeving Doesburg. 'Ik hoop dat mensen dit idee oppikken in hun eigen omgeving en dit ook opgepakt wordt voor ouderen in andere plaatsen.'

Dus heeft u een tijdschrift en woont u in Doesburg, breng het naar Snoepwinkel Lekkers2Go aan den kerkstraat in Doesburg.

Mocht je niet in Doesburg wonen, misschien kan jij ook wel een actie starten voor de ouderen in jouw omgeving!