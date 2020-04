Burgemeester diep geraakt door impact corona in Berg en Dal

In Gelderland heeft alleen de gemeente Heerde er meer, omgerekend per 100.000 inwoners. Het RIVM is inmiddels gestopt met het melden van het aantal geregistreerde besmettingen per gemeente.

Begin deze week (dinsdag 31 maart) telde Heerde 40 besmettingen (omgerekend naar 100.000 inwoners 215,2). Berg en Dal komt op de tweede plaats met 69 besmettingen (per 100.000 inwoners 197,2). Buurgemeente Nijmegen wordt in absolute aantallen het hardst getroffen.

Hoe kan dat?

Op 24 maart vroeg Omroep Gelderland de GGD Gelderland-Zuid hoe het zou kunnen komen dat Berg en Dal zoveel coronagevallen heeft. De GGD zegt daar geen echte verklaring voor te kunnen geven. Er zijn wel ideeën waarom de impact op de gemeente zo groot is.

Zo wordt aangegeven dat ze in Berg en Dal dicht bij Brabant zitten en er daardoor veel onderlinge contacten bestaan. Er zijn ook relatief veel zorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeente. Zo zijn in zorgcentrum Kalorama in Beek alleen al 4 doden te betreuren als gevolg van corona. Daarnaast raken in de ziekenhuizen in buurgemeente Nijmegen soms ook mensen besmet. Mensen die ook in Berg en Dal wonen of er contacten hebben. Nijmegen kent het hoogste aantal besmettingen van Gelderland.

Naast het antwoord van de GGD geeft de burgemeester aan dat de eerste besmettingen afkomstig zijn uit Noord-Italië. Inwoners van de gemeente hebben ook nog eens uitbundig carnaval gevierd. Groesbeek staat bekend als het ‘Keulen van Gelderland’. Ook los daarvan kenmerken de dorpen zich door een hecht gemeenschapsleven. Het verenigingsleven is daarnaast van een grote omvang.

'Hakt er diep in'

In de dorpen kennen de mensen elkaar nog. Dat is mooi voor een goede sfeer en de leefbaarheid in de dorpen, maar door de intensieve onderlinge contacten kon het virus zich zo ook makkelijker verspreiden dan in woongebieden waar mensen meer op zichzelf leven.

Ondanks dat er woensdag nog een flink aantal boetes is uitgedeeld aan jongeren die zich niet aan de anderhalve meter afstand hielden, merkt burgemeester Slinkman aan de lege straten dat de meeste mensen zich massaal houden aan de veiligheidsadviezen. Niet gek, want bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, of aan de ziekte is overleden.

‘Ik hoor verhalen over vitale ouderen die in tijdsbestek van een dag van een beetje verkouden naar doodziek gaan, en soms nog dezelfde dag overlijden’, vertelt Slinkman. ‘Dat hakt er diep in bij de nabestaanden, die soms zelfs geen afscheid kunnen nemen. De regels die gelden voor uitvaarten maken de verwerking nog moeilijker. Zo hebben mensen zich het afscheid van hun vader en moeder niet voorgesteld.’