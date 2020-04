Jonge dasjes in Biotopwildpark zijn kerngezond

Het is het derde jaar op rij dat er jonge dasjes zijn geboren:

'Het zijn drie gezonde vrouwtjes', zo laat verzorgster Patty Bijlsma weten namens het Biotopwildpark. 'Ze hebben ieder een chip gekregen ter identificatie en ze zijn alle drie ontwormd.' De komende tijd zitten de dieren nog bij hun moeder in het hol: 'We verwachten dat ze eind deze maand een beetje rond gaan lopen en langzaam ook buiten op onderzoek uitgaan', aldus Bijlsma. 'Hopelijk zijn we tegen die tijd ook weer open zodat bezoekers ze kunnen bewonderen.'



De drie jonge dasjes werden begin februari geboren in het dierenpark. Hoe lang ze in Anholt blijven, is niet bekend. Omdat de kans op inteelt groot is, verhuizen ze in de toekomst: 'We hebben al veel aanvragen binnen gekregen van parken', liet Bijlsma eerder weten. 'Uit Duitsland, Denemarken en zelfs uit Amerika eentje. Die hebben een Amerikaanse das en willen ook een Europese.'