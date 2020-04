Speler NEC brengt single uit: 'De jongens vinden hem allemaal leuk'

Het is de eerste single van Bas Kuipers, de linksback van de Nijmeegse club. En veel van zijn ploeggenoten hebben het nummer al in hun playlist staan. 'De jongens vinden het allemaal leuk', zegt Kuipers, alias SAB, zijn artiestennaam. 'Toen het nog niet online was, vroegen ze al of ze het konden streamen en posten.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Maar de prioriteit ligt toch bij het voetbal. 'Dit is wel een moment om zoiets te doen, omdat we normaal gesproken veel drukker zijn met wedstrijden en trainen. Nu is het een hele gekke periode en kon dit wat makkelijker. Over ambities met muziek heb ik nog niet echt nagedacht. Ik vond het heel erg leuk om te doen, de reacties van iedereen vind ik wel mooi.'

