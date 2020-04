Nijmegen wil grip op gebied Winkelsteeg

In Nijmegen stijgt de werkgelegenheid de komende tijd met 1000 banen per jaar en tot 2030 zullen er zo'n 10.000 woningen bij komen. Die groei moet plaatsvinden binnen de bestaande grenzen van de stad. Winkelsteeg is daarvoor één van de aangewezen gebieden. Het moet in de toekomst ook zorgen voor een betere verbinding tussen stadsdeel Dukenburg en de rest van Nijmegen.

Mix van wonen en werken

De Wvg is vaker toegepast, bijvoorbeeld in delen van de Waalsprong, het Waalfront en het stadscentrum. Het besluit betekent iets voor het verkopen van gronden en panden. Eigenaren worden door dit besluit bijvoorbeeld niet gedwongen te stoppen met een bedrijf.

Winkelsteeg is aantrekkelijk vanwege de ruimte en omdat een combinatie van werken en wonen zoals het gemeentebestuur dat graag ziet, ook nu al aanwezig is. Van maakindustrie tot zorgfuncties, en van kleine bedrijven tot grote bedrijven als NXP. 'Hier kunnen bedrijfsfuncties en wonen worden toegevoegd en ingepast, zodat er een nieuw sterk en interessant gebied voor de toekomst ontstaat', zo schrijft het college.

Woondeal met rijk

Winkelsteeg is onderdeel van de woondeal die Nijmegen onlangs heeft gesloten met het Rijk. Dat is een uitgebreid ondersteuningspakket met mogelijkheden voor subsidie, soepelere regels en ondersteuning vanuit de rijksoverheid. Daardoor kunnen sneller woningen gebouwd worden, waarvan de helft in de categorie ‘betaalbaar.’

Online participatie vanwege corona

De gemeente wil de plannen zoveel mogelijk samen met de betrokken inwoners, instellingen en ondernemers maken. Dat gebeurt in verschillende stappen. Het college schrijft: 'De eerste fase eind april/begin mei is bedoeld om ideeën, kansen en bedreigingen op te halen bij deze partijen. Door de coronamaatregelen kan dit niet met fysieke bijeenkomsten.' Daarom bekijkt de gemeente de mogelijkheid van een online participatieproces. Halverwege april is naar verwachting duidelijker hoe dit proces vorm krijgt.