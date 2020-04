Kijk naar de marathonuitzending van Deurdonderen

Muziek laat de tijd altijd voorbij vliegen. En daarom zendt Omroep Gelderland een marathon van Deurdonderen uit, zodat je je even kan afsluiten van al het coronanieuws.

De legendarische band Normaal bestaat niet meer, maar streektaal en rockmuziek blijft een sterke combinatie. Een opvolger van de Achterhoekse rockers zal er nooit komen, daarvoor was de band te eigenzinnig en te uniek. Maar wie treden in de voetsporen van Normaal en houden het dialect hoog in het vaandel?

Omroep Gelderland en RTV Oost gaan in een achtdelige tv-serie op zoek naar de dialectrockers na Normaal. Welke muzikanten zweren bij zingen in het plat en hoe brengen ze dat over op hun publiek?

Streektaal en rock

Zes bands laten in de serie zien waarom streektaal en rock zo goed samengaan. De drie Gelderse en drie Overijsselse groepen krijgen de opdracht om een nieuwe song te schrijven met een Normaal-lied als inspiratiebron. Simpelweg naspelen of kopiëren is er niet bij. Het wordt echt een nieuw en uniek nummer op het repertoire van de bands.

De groepen worden gevolgd tijdens live-optredens in kroegen, tenten en clubhuizen. De camera volgt ze in oefenruimtes, kleedkamers en in de studio waar hun song wordt opgenomen. De 6 liedjes komen uit op cd, een mooi en tastbaar bewijs van het feit dat er nog steeds leven zit in de streektaal.

De bands die je gaat zien: De Boetners, Dokter Watjes, Ritn Ditn, Boerenrockies, Taliband en Half um Half.

Hoe laat?

Tussen 12.00 uur en 17.00 uur zie je deze maandag acht afleveringen. Uitgezonden tussen 13 mei 2016 en 1 juli 2016.

Bekijk hier alle afleveringen online