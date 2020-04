Marlon (19) is barman maar verkoopt nu bloemen aan huis

Normaal is hij barman, maar nu verkoopt hij dagelijks bloemen aan de deur. Door het coronavirus had Marlon van Baardewijk (19) tijdelijk geen werk. ‘Anders zit ik toch maar hele dagen thuis. Dit is heel leuk.’

Marlon trekt twee karren vol met tulpen, viooltjes en blauwe druifjes door de wijk Schuytgraaf in Arnhem-zuid. ‘Omdat de mensen niet meer naar de winkel komen, maar we toch een beetje gezelligheid in huis willen.’

Even wennen

Door het bezorgen van bloemen helpt hij een kennis uit de brand, die de omzet in zijn bloemenzaak door corona zag dalen. ‘Het is heel gezellig. Iedereen die de deur opendoet reageert vrolijk. Ze vinden het een mooi initiatief’, vertelt Marlon.

Voor de Arnhemse barman is het wel even wennen. Het café waar hij normaal werkt op de Korenmarkt is gesloten. ‘Nu begin ik om 9.00 uur ’s ochtends, maar anders ben ik om 7.00 uur ’s ochtends pas klaar! Maar het gaat me prima af.’

Maatregelen

Marlon neemt wel maatregelen: ‘Handschoentjes aan. En als ik aanbel netjes 1,5 meter naar achteren. Ik heb desinfecterende handgel bij me en maak het pinapparaat regelmatig schoon. De bloemen leg ik voor de deur neer.’

Tegen het eind van de middag hoopt Marlon zijn karren leeg te hebben. ‘Ik doe dit nu twee weken. En ik hoop dit voorlopig nog te kunnen doen. Misschien zelfs wel als het coronavirus voorbij is.’

Luister hier naar het gesprek met Marlon op Radio Gelderland:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland iedere werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.