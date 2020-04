Coronatragedie in Heerde; verschrikkelijke tijden voor uitvaartondernemer

Uitvaartorganisatie Memento Mori in het centrum van Heerde zit recht tegenover woonzorgcentrum Brinkhoven. Het zorgcentrum had al zeker 14 doden te betreuren, op een totaal van 70 bewoners. De uitvaartmedewerkers hadden het nog nooit zo druk als nu.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Lijkt een horrorfilm'

'Verschrikkelijk, ik ben al jaren uitvaartbegeleider, maar de manier waarop ik nu mijn werk moet doen; afschuwelijk', vertelt Astrid Strijbos van Memento Mori aan de NOS.

Dat beaamt ook predikant Sjaak Weststrate: 'Ik had nu in één week zes uitvaarten. Dat is nog nooit voorgekomen. Het lijkt wel een horrrorfilm waar wij nu inzetten. Het dorp is helemaal in de ban van de ziekte en wat voor impact het heeft op families en gezinnen.'

'Rouwen valt zwaar'

Zwaar is het, ook omdat je elkaar fysiek niet even een hart onder de riem kunt steken. 'Ik denk dat als je in deze tijd een dierbare verliest, ja dat maakt het rouwen heel zwaar', besluit Strijbos.

Waarom de gemeente Heerde zo hard getroffen wordt, daarover zijn verschillende ideeën. We zetten hier een aantal zaken voor je op een rij.