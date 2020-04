Kritische NEC-fans pleiten voor overname door Marcel Boekhoorn

Elf vooraanstaande supporters uit alle geledingen van de club spreken dit uit na uitgebreid onderling overleg. Ze noemen zich NEC 5 voor 12. In een persbericht uiten zij hun bezorgdheid over de dreigende financiële neergang van NEC. 'Vóór de coronacrisis was er al een aanzienlijk tekort en vanaf half maart ook geen inkomsten meer uit recettes en horeca, sponsoren die wellicht de voortzetting staken of opschorten en zelf wellicht omvallen.'

Ook is er kritiek op het technisch beleid van de laatste jaren. 'Er is heel veel geld is verdampt: transfergelden van onder andere Alireza Jahanbakhsh, Arnaut Groeneveld en Ferdi Kadioglu, die laatste zonder bankgarantie.'

Foto: Omroep Gelderland

'Dit geld is gestopt in een spelersgroep zonder enige balans en met veel te hoge salarissen voor de eerste divisie. Daarnaast veel spelers met langdurige contracten en twee spelers die zónder transfersom maar mét afkoopsom weg zijn gestuurd. Ook zijn zeker drie spelers gratis weg gestuurd die nu elders wel functioneren, zoals Mike Trésor Ndayishimiye. Die leverde wel geld op maar veel te weinig.'

Andere problemen

De verontruste supporters benoemen ook nog wat andere problemen. 'Het vraagstuk stadion waar geen concrete stappen zijn gezet. Een algemeen directeur die met zijn beleid inzake veiligheidszaken lijnrecht tegen over alle supportersgroepen staat. Geen technisch directeur waardoor voetbalzaken nu worden bepaald door een algemeen directeur die totaal geen kennis van zaken heeft. De bijna 120-jarige Sportclub NEC dreigt om te vallen. Technisch stevent de club af op een faillissement; de selectie vertegenwoordigt weinig waarde. De verdeeldheid binnen de club omtrent de kiezen koers. De algemeen directeur zou een verbindende rol moeten hebben hierin. '

Marcel Boekhoorn

De supporters zagen een oplossing, maar die kwam er niet. En daarvan krijgt algemeen directeur Wilco van Schaik deels de schuld. 'Het steekt ons enorm dat de oplossing voor veel van deze problemen voor het grijpen lag. Investeerder Marcel Boekhoorn is bezig geweest met een partij om het op te lossen, maar deze plannen konden niet op veel interne steun rekenen.'

Marcel Boekhoorn. Foto: Omroep Gelderland

'De plannen waren een doorn in het oog van onder andere de algemeen directeur, die geen enkel middel schuwde om zijn eigen functie te verdedigen en heel andere verhalen richting sponsoren en investeerders vertelde. Kortom: hij handelde dus niet in het belang van de club.'

'Laat de club niet kapot gaan'

De supporters eindigen met een statement. 'Wij, de club van 5 voor 12, zijn van mening dat iedereen achter de club moet gaan staan. De plannen van Boekhoorn moeten doorgang moeten vinden en de algemeen directeur moet doen waar hij goed in is, namelijk commercie en marketing. Het maakt ons niet uit wie er nu wel of geen, veel of weinig aandelen heeft: wij gaan voor een schoon schip, de juiste man op de juiste plek en met z’n allen voor WIJ NEC. Laat de club niet kapot gaan om geld, macht en pluche.'