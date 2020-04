Bloemenbuurt Didam moet aardgasvrije wijk worden

Montferland heeft een subsidieaanvraag van ruim vier miljoen euro ingediend bij de Rijksoverheid voor een proeftuinregeling van aardgasvrije wijken. De gemeente wil ruim tweehonderd woningen in de Bloemenbuurt in Didam, die worden gerenoveerd, aardgasvrij maken.

'We zien kansen voor de Bloemenbuurt', zegt wethouder Walter Gerritsen. De subsidie wordt ingezet om de aansluiting op het warmtenet betaalbaar te maken en mensen hierbij te ondersteunen. De gemeente en woningbouwvereniging Plavei zijn sinds eind 2017 bezig met de voorbereidingen om de wijk te verbeteren en de woningen te verduurzamen.



In eerste instantie wilde Plavei al haar woningen voorzien van een individuele warmtepomp, maar onderzoek wees uit dat hier enorme kosten bij kwamen kijken. Een warmtenet met een wijkwarmtepomp lijkt het beste alternatief: 'Er is geen bestaande bron, dus moeten we in de wijk zoeken naar een warmtebron', zegt Gerritsen.

Tekst gaat verder onder de video

Warmtenet in najaar 2021 gereed maken

De gemeente hoopt in het najaar van 2021 het warmtenet gereed te hebben voor de woningen van Plavei, zodat de eerste huurwoningen kunnen worden aangesloten. 'Mogelijk kan dit in de tijd opschuiven als gevolg van de coronamaatregelen', zegt Gerritsen.



Nadat de woningen van Plavei zijn aangesloten krijgen particuliere woningen, die dichtbij de huurwoningen staan, ook het voorstel om aan te sluiten op het warmtenet. 'We hopen dat uiteindelijk zoveel mogelijk bewoners van de Bloemenbuurt zich aansluiten op het warmtenet', aldus de wethouder. 'Dit is voor woningeigenaren niet verplicht. Iedereen maakt hierin zijn eigen afweging.'

Klanbordgroep opgericht

Er is een klankbordgroep opgericht van bewoners met een eigen woning in de Bloemenbuurt. Zij denken mee over hoe woningeigenaren in de buurt bij de plannen kunnen worden betrokken en van goede informatie kunnen worden voorzien. Als de subsidie niet wordt toegekend, zal Plavei verder onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alleen de huurwoningen op een warmtenet aan te sluiten.



In december 2020 doet Montferland dan een nieuwe aanvraag om nogmaals aanspraak te maken op de subsidie en woningeigenaren te ondersteunen.