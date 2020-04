Gemeentehuis mooi uitgelicht als 'teken van hoop'

Groen is de kleur van hoop en vertrouwen, zo is de gedachte erachter. In deze moeilijke tijd wil de gemeente laten zien dat ze er voor de inwoners en ondernemers is. Samen tegen corona.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Idee van een inwoner

'Het idee is afkomstig van inwoner William Bach en het college heeft dat graag overgenomen', zegt burgemeester Mark Slinkman. 'Een mooie en ingetogen manier om iedereen eraan te herinneren dat ook in donkere tijden het licht van de hoop altijd blijft schijnen.'

Bach is werkzaam in de branche van licht en geluid. 'Maar goed, alles ligt op zijn gat nu', zegt hij. Opdrachten heeft hij niet en zo kan hij toch nog iets moois doen met de verlichting die hij nu nergens kan inzetten.

'Ik hoop dat als mensen er langs rijden, en ze weten waarom de kleur groen gekozen is, dat ze dat op de ene of andere manier toch een stukje hoop geeft. Of in ieder geval iets positiefs', verklaart Bach zijn initiatief. 'Ik denk dat de meesten dat wel nodig hebben nu.'

Ruim veertig spots laten het gemeentehuis groen kleuren. Dat blijft in ieder geval zo tot 28 april.