VLOG 3 | Wie staat er straks aan het IC-bed?

Bekijk hier de vlog:

IC-arts Anke Kröner, werkzaam bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen, bespreekt met haar collega's meerdere keren per dag hoe de toename van het aantal patiënten kan worden aangepakt. Afgelopen week kon haar IC-afdeling niet nog meer patiënten aan, waarna er - via het landelijke coördinatiecentrum - voor gekozen is een coronaslachtoffer naar Duitsland te sturen. Deze patiënt wordt nu verpleegd in een ziekenhuis in de stad Lingen (D).

Beperkt aantal IC-mensen

Er is maar een beperkt aantal mensen met een IC-achtergrond in Nederland. Dus wordt dit moment wordt zelfs ambulancepersoneel ingeschakeld op de Intensive Care; personeel dat normaliter op de weg zit om Eerste Hulp-assistentie te verlenen.

En er werken ook intensivisten en verplegers op de IC's in Apeldoorn en Zutphen die eigenlijk al net met pensioen waren.

Zie ook: Afdelingshoofd Gelre ziekenhuis: 'Het wordt heel spannend'

Maar hoe nu verder als de komende weken mogelijk het zwartste scenario aanbreekt? Dat wil zeggen als er meer patiënten de IC's instromen dan dat er capaciteit is in Nederland? 'Het zal neer komen op personeel dat meer patiënten per bed gaat verzorgen dan dat normaal het geval is,' zo legt Kröner uit. 'Je kunt niet bij de pakken neer gaan zitten, maar echt fijn is het niet.'

'Toen ben ik weggemaakt'

Ondertussen is er in alle somberte soms een moment van licht. Zoals in Nijmegen, waar een patiënt op de longafdeling van het CWZ een dag eerder op de IC is ontwaakt uit een coma.

Zie ook: Coronapatiënt emotioneel na negen dagen in coma: 'Je bent er ineens weer'

Verpleegkundige Janine Nieuwenhuis vraagt hem voorzichtig naar zijn welbevinden, hij antwoordt: 'Ik ben op 19 maart binnengebracht en ben daarna twee dagen aan het zuurstof geweest. Dat hielp alleen niet zoveel. Toen ben ik weggemaakt.'

Het valt hem zwaar al die tijd geen contact te hebben kunnen maken met zijn naasten: 'Of ik het me nog kan herinneren? De eerste dag kan ik nog herinneren. Maar van die negen dagen daarna niets meer. Ik vind die periode vooral voor mijn vrouw erg, die kreeg geen reactie van mij.'

Zijn woorden klinken aarzelend. 'Wat het meeste indruk heeft gemaakt op mij? De manier hoe het personeel met je omgaat.' Dan valt hij stil en snikt hij wat. 'Je bent er gewoon echt niet meer en dan ineens wel. Heel veel mensen in je omgeving leven met je mee, maar hier moet het wel gebeuren.'

Tot slot vraagt Janine aan de man of hij nog een boodschap heeft aan de mensen thuis, in quarantaine. 'Ik zou iedereen sterkte willen wensen en ik gun dit niemand.'