Arnhemse wethouder geeft toch stukken voor onderzoek: 'Dit voelt niet goed'

De Arnhemse rekenkamer krijgt toch de conceptstukken om onderzoek te doen naar de jaarstukken. Maar pas na de collegebehandeling op 14 april. Daarmee kan de rekenkamer uit de voeten, laat voorzitter Arie Teeuw weten. Vorige week richtte hij zich in een brief tot de gemeenteraad omdat wethouder Ronald Paping de stukken niet zou willen geven.

Volgens de gemeentewet is het stadsbestuur verplicht om de rekenkamer 'alle inlichtingen die zij ter vervulling van haar taak nodig acht' te verstrekken. Daarmee doet de rekenkamer onafhankelijk onderzoek en bekijkt of de gemeente de eigen doelen haalt en het geld goed wordt besteed.

Zie ook: Wethouder weigert stukken voor onderzoek: 'Je krijgt het gevoel dat ze iets achterhouden'

Rekenkamer tevreden

In zijn uitleg op de vragen van de SP stelt Paping dat het concept pas beschikbaar is nadat het voor de eerste keer in het college is besproken. Dan wordt het aan de rekenkamer gegeven. Dat standpunt is voor Teeuw voldoende. Hij ziet dan nog genoeg tijd voor zijn onderzoek. Eerder kreeg Teeuw van de gemeente namelijk te horen dat hij de stukken pas kreeg nadat het college deze heeft vastgesteld.

In de gemeenteraad wordt zeer wisselend gedacht over de kwestie. Zijn eigen GroenLinks-fractie staat achter de reactie van de wethouder, net als coalitiepartner VVD. 'Ik vind het logisch dat de stukken eerst een keer langs het college moeten zijn geweest', zegt VVD'er Leendert Combee. 'Anders zou de rekenkamer gebruik kunnen maken van willekeurige documenten zonder enige status van willekeurige ambtelijke bureau’s.'

'Terughoudendheid was zorgvuldig geweest'

'Duidelijke en snelle antwoorden van het college', meent Mark Coenders (GroenLinks). 'Daaruit blijkt dat de aanname uit de voorgaande berichtgeving niet juist was. Terughoudendheid in reacties hierover was zorgvuldig geweest, tot alle feiten op tafel liggen.'

Daarmee uit hij onder meer kritiek op de reactie die Piet van Dijk gaf aan Omroep Gelderland. Van Dijk heeft jarenlange ervaring als voorzitter van zowel de Arnhemse als de Gelderse rekenkamer. Hij is nog altijd 'niet onder de indruk' van de 'procedurele' reactie van het college.

'Ten koste van kwaliteit onderzoek'

De resterende tijd voor het onderzoek gaat volgens Van Dijk ten koste van de kwaliteit. 'Die is nodig om zorgvuldig te zijn en je bevindingen te checken: hoor- en wederhoor.' Volgens hem had het college moeten zeggen: we hebben de stukken nog niet besproken maar u mag ze hebben. 'Dan leg je de verantwoordelijkheid bij de rekenkamer of ze daar iets mee kunnen.' In zijn ervaring behaal je de beste resultaten 'in goed overleg en vertrouwen'.

Coalitiepartij D66 lijkt zich daarbij aan te sluiten. 'Het is niet aan het college wanneer ze wat aanleveren', zegt Sabine Andeweg. 'Als de rekenkamer om info vraagt, dan deel je dat. De gemeentewet is daar heel helder in. Daar mag je niet lichtzinnig mee omgaan.'

'Misschien geen wethouder willen zijn'

Gerrie Elfrink (SP) spreekt van 'sabotage van een zeer kritisch onderzoek'. 'Telkens worden wij verkeerd geïnformeerd en voor voldongen feiten gesteld. Dus er is alle aanleiding voor dit onderzoek.' Hij hoopt dat Paping 'snel bij zinnen komt'. 'En anders moet hij misschien geen wethouder willen zijn. Dit is niet zomaar iets.'

Ook vanuit de overige oppositie klinkt de nodige kritiek. 'Dit voelt niet goed. We maken ons zorgen en dat wordt versterkt door de reactie van het college', zegt Klaartje van Dillen (CDA). Guus van der Laak (Arnhem Centraal) noemt de antwoorden 'slap en ontwijkend'.

'Een zeer kwalijke zaak'

PVV'er Coen Verheij heeft 'het vermoeden dat het college iets wil achterhouden'. 'Een zeer kwalijke zaak.' ChristenUnie-voorman Daniël Becker vindt de opstelling van het college 'te formeel en weinig meewerkend' en bovendien 'uiterst ongebruikelijk'.