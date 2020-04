Coronapatiënt emotioneel na negen dagen in coma: 'Je bent er ineens weer'

door Jenda Terpstra en Martijn Haas

De man vertelt hoe hij de periode in het ziekenhuis heeft beleefd in een vlog aan verpleegkundige Janine Nieuwenhuis, zij werkt in het CWZ. Nadat de man weer terug was op de longafdeling, sprak Nieuwenhuis hem. 'Ik ben op 19 maart binnen gebracht en ben daarna twee dagen aan het zuurstof geweest. Dat hielp alleen niet zoveel. Toen ben ik 'weggemaakt'.'

Daarmee bedoelt de patiënt dat hij in kunstmatige coma is gebracht. 'Of ik het me nog kan herinneren? De eerste dag kan ik nog herinneren. Maar van die negen dagen kan ik me niets herinneren. Ik vind die periode vooral voor mijn vrouw erg, die kreeg geen reactie van mij.'

Emotioneel

Daarna wordt de man emotioneel. 'Wat het meeste indruk heeft gemaakt op mij? De manier hoe het personeel met je omgaat.' Dan valt hij stil en snikt hij wat. 'Je bent er gewoon echt niet meer en dan ineens wel. Heel veel mensen in je omgeving leven met je mee, maar hier moet het wel gebeuren.'

Tot slot vraagt Nieuwenhuis aan de man of hij nog een boodschap heeft aan de mensen thuis, in quarantaine. 'Ik zou iedereen sterkte willen wensen en ik gun dit niemand.'

