'De wereld staat stil, de klokken gaan door'

Het geluid van de klokken is het teken van vrijheid. 'En of het nu gaat om oorlogstijd of de coronacrisis; als de wereld stil staat, gaan de klokken door', zegt beiaardier Wim Ruessink uit Winterswijk. 'De beiaardiers zijn de laatste muzikanten die nog spelen in deze crisistijd.'

In de Tweede Wereldoorlog werden duizenden klokken geconfisceerd door de Duitsers, want er was brons nodig voor gebruik in de Duitse oorlogsindustrie. Klokkengieters waren ook kanonnengieters.

De thuiskomst van de kerkklokken van Epe in 1947 - foto Streekarchief Epe-Heerde-Hattem

Eén klok bleef altijd hangen, want klokken hadden ook een strategische functie. Bij de bevrijding werden alle klokken geluid die er nog over waren, het was een teken van vrijheid. En ook tijdens deze coronacrisis luiden de kerkklokken als boodschap van hoop en troost.

'De muziek van de vrijheid'

In tientallen steden en dorpen worden in estafettevorm de klokken geluid om de bevrijding en de bevrijders te herdenken. Carillons en klokken laten muziek horen uit de periode van de bevrijding in 1944-1945. De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging wil met de estafette 75 jaar bevrijding vieren. In Gelderland zal op de bevrijdingsdagen in zeker 10 steden en dorpen 'de muziek van de vrijheid' klinken.

De estafette ging in september van start in Maastricht, als eerste Nederlandse stad die bevrijd werd. Het 'geluidsspoor' volgt vervolgens de route die de bevrijders 75 jaar eerder aflegden. Via deze kaart is de route te volgen en te zien welke plaatsen meedoen. Op Bevrijdingsdag 5 mei zullen de klokken van de Grote Kerk in Wageningen luiden.

'Klokken bepalend in tijden van noodlot en vreugde'

Wim Ruessink, beiaardier van onder andere de Jacobskerk in Winterswijk, speelt op zijn carillon 'We'll meet again' van Vera Lynn. Het lied voor de soldaten die naar het front gingen. Het is te horen (en te zien) in het programma '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders'.

'We proberen nu met ons klokkenspel mensen te troosten, mensen uit hun sleur te halen. Dus de klokken zijn dus eigenlijk in tijden van noodlot en in tijden van vreugde bepalend', aldus beiaardier Wim Ruessink.

75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders