Paul is ex-coronapatiënt en helpt anderen nu met zijn plasma

Hij is een van de weinigen die mensen spontaan zouden mogen knuffelen. Paul Tromp uit Beneden-Leeuwen kan geen corona krijgen, want hij heeft het virus al gehad. En hij is goud waard met de antistoffen in zijn bloed die verraden dat hij ex-coronapatiënt is. En omdat Tromp genezen is kunnen die antistoffen levens redden van mensen die nu ziek zijn en in het ziekenhuis liggen. Hij doneert zijn plasma. 'Geweldig dat ik dit kan doen.'

Wie een coronavirusinfectie achter de rug heeft, heeft meestal beschermende antistoffen in het bloed. En na een test bleek het bloed van Paul Tromp geschikt om te dienen als geneesmiddel.

Nu wil het Rotterdamse ziekenhuis niet zijn bloed, maar Tromps plasma. Antistoffen in plasma worden bij gezonde personen aangemaakt na een besmetting met een ziekteverwekker of een vaccinatie. 'Deze antistoffen halen wij uit het plasma en worden gebruikt bij de behandeling van ziektes zoals hepatitis A, hepatitis B (geelzucht) en tetanus', meldt het Erasmus MC op zijn website.

Plasma bestaat voornamelijk uit vocht en eiwitten, maar zonder de bloedcellen. 'De antistoffen binden het virus en schakelen het uit. Het is nog niet zeker dat het mensen die corona hebben, kan genezen. Maar heel recent onderzoek in het Erasmus MC laat alleszins zien dat apen antistoffen maken die het virus uitschakelen', zegt internist infectioloog Bart Rijnders.

Dinsdag heeft Paul Tromp zijn eerste halve liter plasma afgestaan, hij moet nog drie keer terugkomen. 'Het duurt niet zo lang. Ze tappen bloed af en in een centrifuge blijft het plasma dan achter en het bloed krijg je meteen weer terug. Je merkt er eigenlijk niks van.'

'Eén en één is twee'

Een collega wees Tromp op de studie in het Erasmus MC. 'Ik vind het geweldig dat ik dit kan doen. Eén en één is twee.'

De inwoner van Beneden-Leeuwen denkt dat hij een van de allereerste Nederlanders is die zijn genezen van corona en met antistoffen rondloopt. 'Toch houdt hij zich aan de regels. 'Ik ben een van de veiligste mensen om te knuffelen, haha.'

Koorts, hoofdpijn, hoesten, niezen. Paul Tromp kreeg rond 22 februari de later klassieke symptomen van covid-19. 'Ik was op zakenreis in Noord-Italië. Was zelfs met collega's bij de voetbalwedstrijd tussen Atalanta en Valencia.'

De burgemeester van Bergamo noemde dit duel een van de grote oorzaken van de verspreiding van het coronavirus in Italië. 'Het virus was toen nog in China, een griepje dat ver weg was', zegt Tromp.

Maar hij werd wel degelijk ziek, verbleef twee weken in thuisisolatie. Drie weken nadat hij de eerste verschijnselen kreeg, was Paul Tromp weer boven Jan. 'Ik heb conditioneel wel een tik gehad. Het is echt geen griepje, zoals we eerst dachten.'

Rob Kleijs sprak op Radio Gelderland met Paul Tromp: